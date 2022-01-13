事关特殊门诊：洛阳多个病种认定有效期有变！

“我是一名糖尿病患者，从2013年起享受特殊疾病门诊(以下简称特门)医保报销政策。过去是三年一复检，今年，在进行第四次认定时却没通过，这是咋回事儿？”近日，家住涧西区66岁的付先生通过洛阳日报报业集团新闻热线66778866反映。

“我是一名糖尿病患者，从2013年起享受特殊疾病门诊(以下简称特门)医保报销政策。过去是三年一复检，今年，在进行第四次认定时却没通过，这是咋回事儿？”近日，家住涧西区66岁的付先生通过洛阳日报报业集团新闻热线66778866反映。

随后，付先生向记者提供了今年2月在涧西区某医院做的体检报告，显示其体检类型为特殊疾病门诊认定，认定病种为糖尿病神经病变。随后，围绕付先生的疑问，记者走访了该医院医保办、有关专家及洛阳市医保中心特殊门诊科。“特门认定与其病程时长无关，最主要的是疾病相关指标是否达到相应认定标准。”该医院医保办相关负责人提醒，从付先生的体检结果来看，相关指标并未达到特门认定标准。目前，工作人员已和付先生取得联系并说明情况。

“因患者治疗情况不同，会导致一些体检指标处于临界状态，临床医疗专家会结合各项体检指标及临床表现综合判断。”该院老年医学科主任说，一般，他们建议患者至少到门诊进行筛查，掌握个人病情进展，尤其是复审前可通过咨询专科医生，根据自身情况再进行特门申报。但是，部分老年患者长期不到门诊进行筛查，就不掌握这样的变化。

“随着医保政策的完善，相应的审核也会更加规范、严格。”洛阳市医保中心特殊门诊科相关负责人介绍，根据洛阳市医保局《关于优化我市基本医疗保险特殊疾病门诊管理服务办法的通知》，自去年10月1日起，洛阳取消了部分病种的认定有效期，除恶性肿瘤化疗、放疗，眼底病激光治疗，动脉支架置入术后抗凝治疗，丙型肝炎活动期干扰素治疗，白内障超声乳化加晶体植入治疗，门诊进行的康复治疗，小儿手足口病，门诊抢救死亡等病种继续执行原支付标准和周期外，其余病种取消认定有效期，一次认定通过，长期使用。其中就包括付先生申报的糖尿病神经病变。

同时，该负责人提醒，一次认定未通过并非“终点”。若病情发展有变化，还可再次申请参加集中认定，一般每个季度进行一次集中认定。若患者多次认定均未通过，则需考虑就医，进一步诊断自己疾病是否已发生新变化。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）