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洛阳232处水毁水利工程已完成修复187处
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 19:42

　　1日，记者从市水利局获悉，嵩伊渠凤阳河涵洞水毁修复工程已正式开工，我市水毁修复工程、病险淤地坝和水库除险加固工程均在有序推进。

　　嵩伊渠位于陆浑水库下游伊河左岸，于嵩县穿越凤阳河。嵩伊渠穿凤阳河段原为地埋箱涵，埋深较浅，受去年汛期暴雨影响，河槽内箱涵全部被洪水冲毁，导致嵩伊渠无法正常向下游输水。

　　“嵩伊渠凤阳河涵洞水毁修复工程是去年232处水毁水利工程之一，目前已完成187处。”市水利局相关负责人介绍，此次嵩伊渠凤阳河涵洞水毁修复工程将采用倒虹吸方式下穿凤阳河，两岸在堤防以内设置竖井，河槽段采用埋设钢筋砼管输水。预计5月底前完工。

　　目前，我市还针对水库、淤地坝等涉水工程开展汛期前水利安全隐患大排查大检查大整改。

　　淤地坝方面。推进孟津区石沟北中型坝、偃师区东窑大型坝、伊川县新寨中型坝等31座水毁淤地坝修复工作，确保5月15日前完成竣工验收；加快推进宜阳县丰涧中型坝、洛宁县侯峪中型坝等27座病险淤地坝除险加固工程建设，目前已开工8座，所有工程汛前完成除险加固任务；科学编制新安县闫湾大型坝、嵩县杨湾大型坝等8座影响下游村庄安全的淤地坝溃坝分析报告。

　　水库方面。4月底前对全市151座中小型水库进行溃坝风险分析；8座病险水库中孟津区九泉水库、洛宁县土门坡水库、洛宁县乌龙沟水库、伊川县智沟水库已完成除险加固，其余4座病险水库将在汛前完成除险加固；汛期前完成汝阳县黄龙潭和石柱沟等14座小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设任务。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 通讯员 郑斐冉)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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