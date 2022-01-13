洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关免税退税！洛阳小微企业看过来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 17:43

　　1日，记者从国家税务总局洛阳市税务局获悉，即日起，两项免税、退税政策正式实施，将惠及洛阳众多中小微企业，符合条件的可及时申报。

　　【免税】小规模纳税人免征增值税

　　受益群体

　　国家税务总局洛阳市税务局有关负责人介绍，根据财政部、国家税务总局发布的《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》，自今年4月1日至今年12月31日，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；对适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

　　办理流程

　　符合上述减免条件的，享受此项优惠政策时无需进行减免税备案，可直接在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受。

　　月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同)的，免征增值税的销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。

　　月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于在重点区域开展全员核酸检测的通告
  • 排查出的135名密接人员、1900名次密接...
  • 设置一个月执法过渡期！“电三电四”...
  • 来（返）洛人员可通过“洛阳发布”“...
  • 明日起，乘客持洛阳敬老卡、学生卡等...
  • 涧西区4月1日要全员核酸检测？相关部...
  • 近40年前的老照片，洛阳市档案馆找到...
  • “六部三中心”！洛阳高新区（自贸区...
  • 记者探访核酸检测实验室 带您看看“隐...
  • 71岁“篮球达人”张静臣 书写洛阳老年...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    王城公园牡丹花会博物...
    花情播报：早开牡丹露...
    建设输电电路 确保洛阳...
    洛阳爱森生物科技有限...
    精彩热帖

    海棠花

    春日洛浦

    芳容初露

    娇媚的西府海棠
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605