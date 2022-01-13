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洛龙区探索发力“互联网+”文明实践 群众足不出户乐享服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 17:43

　　“来，把扇子举过头顶，神情要表达出内心的喜悦……”今天上午，在洛阳市洛龙区开元路街道新时代文明实践所的舞蹈教室，舞蹈老师王慧正在进行民族舞课程的视频录制。一部手机，一根支架，搭建出新时代文明实践的“云课堂”。

　　为了配合疫情防控，该文明实践所的文艺课堂已暂停授课，但考虑到学员们学习热情高，线下课程进行“云上接档”，让服务向群众的指尖延伸。

　　今天上午，王慧用半个小时左右，将当期课程录制完毕，发进学员微信群里。

　　“老师，第四个八拍的节奏快，感觉跟不上啊！”一会儿工夫，王慧收到学员贾英萍的提问，她耐心地进行讲解。

　　王慧说，绝大多数学员在认真学习之后，都会录制视频回传到微信群里，让她进行“回课点评”。“学员们边学边练，学习效果不亚于集体课堂。”

　　开元路街道党工委委员朱利娟介绍，该文明实践所正在将线下文艺课程、文化活动、志愿服务等进行“线上备份”，遇到疫情防控等特殊情况，线下活动不能按时进行，将会第一时间启动线上服务，保证新时代文明实践所的课程、活动、服务“暂停不断档，云上再升级”。

　　目前，开元路街道新时代文明实践所共开设36门文艺课程，拥有登记注册学员、文化志愿者1300名，以及零点课堂、圆梦艺术团、时间银行等多个文化及志愿服务品牌，志愿者参与活动的积极性非常高。

　　近日，该文明实践所在天元社区、定鼎门社区等文化服务基础深厚的社区进行“云课堂”试点，“云课程”内容涉及舞蹈、书画、器乐、编织等，并设定“菜单”，供学员选择适合自己的学习内容。

　　“学员们纷纷感叹，足不出户就能参加学习，真是太好啦！”朱利娟说，线下课程搬上“云端”，新时代文明实践所也被赋予了新的活力。

　　同时，开元路街道通过线上平台持续征集疫情防控志愿者，将累计服务时长统一计入“时间银行”志愿服务平台，志愿者可通过微信群、小程序等为社区防疫工作献计献策，凝聚“志愿红”服务力量。

　　文艺课程“云上选”、文化活动“云上见”、志愿服务“云上做”……“互联网+点单”运行机制，让新时代文明实践所正在“无缝式”接洽百姓生活。

　　下一步，开元路街道新时代文明实践所将征集更多青年志愿者，开展网络视频录制、直播课程运行等，真正打通新时代文明实践活动的“云上之路”，使其实现数据化、智能化，建设“网上网下”双向并行运作机制，做到为民服务“不掉线”“不打烊”。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然 通讯员 姚嘉慧 朱惠娟 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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