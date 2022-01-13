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今年清明节期间，洛阳市纪委监委将紧盯这些方面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 18:14

　　2022年清明节将至，正风肃纪又到了关键节点。1日，洛阳市纪委监委印发清明节期间监督预防“治未病”工作方案，并下发加强疫情防控和落实中央八项规定精神监督工作的通知，引导广大党员干部过节不忘责任、过节不忘防控、过节不忘廉洁。

　　清明节期间，洛阳市纪检监察机关将实施印发一份廉洁过节通知、通报一批违反中央八项规定精神典型案件、发送一次廉政勤政短信提醒、开展一次廉洁家风建设活动、开展一轮专项抽查为主要内容的监督预防“治未病”“五个一”活动，教育广大党员干部廉洁过节，防微杜渐“治未病”。

　　清明节期间，洛阳市纪检监察机关将把疫情防控和监督落实中央八项规定精神作为监督的重要内容，坚持严字当头，突出问题导向，做到“六个紧盯”——

　　●紧盯以祭祀、周年等名义大操大办、借机敛财；

　　●紧盯使用公车或借用下属单位及管理服务对象车辆进行私人祭祀、游玩、探亲访友；

　　●紧盯使用公款为回乡探亲、参观旅游的党员干部提供旅游、餐饮住宿等接待；

　　●紧盯将因个人祭祀、旅游产生的交通费、停车费、住宿费等相关费用转嫁给下属单位、国有或民营企业；

　　●紧盯公共场所管控不力、落地即管要求执行不到位、平急转换迟缓等疫情防控工作中不担当、不作为、慢作为问题；

　　●紧盯执行疫情防控政策简单化、“一刀切”，大搞表格“留痕”等形式主义官僚主义问题。

　　洛阳市纪委监委相关负责人表示，全市纪检监察机关将整合监督力量，通过到陵园、景区、饭店、超市、车站等实地暗访检查，发现涉嫌公车私用、违规吃喝、公款旅游、疫情防控措施落实不力等问题，并督促各地各单位抓好各项疫情防控措施落实。对节日期间发现的违反中央八项规定精神问题，纪检监察机关将紧盯不放、深挖细查、严肃追究，对典型问题点名道姓通报曝光。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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