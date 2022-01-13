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洛阳超额完成秋冬季空气质量“国考”目标 PM2.5浓度大幅下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 17:12

　　记者1日从洛阳市生态环境局获悉，2021年10月1日至2022年3月31日秋冬季，洛阳市环境空气质量持续改善，PM2.5浓度同比大幅下降，重污染天数明显减少，蓝天白云成为常态。

　　这个秋冬季，洛阳市空气质量综合指数为5.352，同比改善5.4%；PM2.5平均浓度为每立方米64微克，好于国定控制目标(每立方米66.2微克)2.2微克，同比下降7.2%。

　　据介绍，洛阳市这个秋冬季优良天数为114天，同比增加13天。优良天数在河南省18个省辖市(济源示范区)和汾渭平原11个城市中均排在第5位；同比增加天数排全省第4位、汾渭平原城市第3位。其间，洛阳市重度及以上污染天数为6天，好于国定控制目标(9天)3天，同比减少5天。

　　洛阳市持续深入贯彻习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念。进入“十四五”，洛阳市更加突出精准治污、科学治污、依法治污，更加注重综合治理、系统治理、源头治理。

　　去年以来，洛阳市聚焦群众身边的生态环境问题、减污降碳协同增效、四大结构(产业、能源、运输、用地和农业投入)调整优化，深入打好蓝天保卫战、秋冬季大气污染综合治理攻坚战。其间，洛阳市持续开展了挥发性有机物污染防治、夏季臭氧与PM2.5污染协同控制、工业企业大气污染物全面达标提升、“散乱污”企业整治等专项行动，取得扎实成效。

　　与此同时，洛阳市还持续开展了移动源污染防治、重点行业绩效分级提升、扬尘污染治理、散煤污染治理、烟花爆竹禁售禁放等专项行动，健全完善了区域联防联控、研判调度、考核排名、生态补偿等机制，持续提升企业源、移动源、社会面源污染治理水平，有效减少了污染物排放，确保了空气质量持续改善。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 俞慧博 赵亚虹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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