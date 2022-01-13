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本月起，偃师区、孟津区将参与洛阳城市区文明创建工作考核排名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 17:18

　　“让你们看这段视频，就是为了让那些工作不力的单位领导红红脸、出出汗！”3月31日，洛阳市孟津区全国文明典范城市创建工作推进会“辣味十足”。

　　会上播放的是“全区文明城市创建突出问题曝光视频”。从视频播放开始，台下参会的各乡镇(街道)及区直各单位主要负责人就屏气凝神，谁也不希望在这个时候被关注到。当视频画面配合画外音直接“剑指”西霞院街道、会盟镇、白鹤镇这三个创建分数靠后的乡镇时，台下的相关负责人坐不住了，搓手、皱眉、表情凝重……

　　这还没完。“请排名靠后的三个乡镇的代表上台领取‘全国文明典范城市创建工作落后单位’的蓝旗吧。”会议主持人看着台下顿了顿说，颁出蓝旗的同时，会议主办方还决定对吉利街道、朝阳镇、麻屯镇这三家单位提出表扬，“它们在3月的创建工作考核中位居前列，请相关代表上台领取寓意先进单位的红旗。”

　　三蓝三红六面旗相继发出，拿到旗的人神色却各不相同。

　　“脸上真是挂不住，回去就整改提升！”一名领到蓝旗的乡镇负责人从台上下来后，坐在位置上小声地说。

　　“创建全国文明典范城市，没有旁观者，也没有局外人！全区上下必须坚持‘一盘棋’作战、‘一竿子’到底。”孟津区委相关负责人说，今天这场特殊的“授旗仪式”，说到底就是要给广大干部“加压”，接下来，“红蓝旗”评比激励机制将成为孟津区文明创建的常态化工作方式，倒逼各责任单位对文明创建工作重视起来，以“60分不及格、90分刚过线”的标准狠抓落实。

　　据了解，接下来，孟津区将按照相关要求，将各镇、街道办事处及有创建任务的相关区直委局作为考核对象，每月、每季度、每半年进行考核排名。对每月排名靠前的，给予30万元、20万元不等的奖励，并在全区工作推进会上进行通报表扬、颁发红旗；对考核排名靠后的，给予30万元、20万元不等的处罚，颁发蓝旗并责令相关负责人公开表态发言。此外，考核成绩还将直接与文明单位申报评选等挂钩，问题整改不到位的单位将被约谈。

　　“实行‘红蓝旗’制度，目标量化、正反考核，最重要的目的是激发大家‘比’的劲头、‘赶’的动力、‘超’的追求。”孟津区创建全国文明城市指挥部相关负责人说，按照上级相关要求，从本月开始，孟津区将与偃师区一起参与城市区月度、季度考核排名，这意味着从下个月开始，孟津区十镇四街道要与城市区72个街道办事处(乡镇)站上同一条文明创建跑道，“是压力，也是动力，这对我们来说，这肯定是一场实打实、硬碰硬的大考。”（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 王艳杰 文/图 通讯员 关晓萌）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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