洛阳停售退烧药、止咳药和有抗病毒、退热功效的中成药

停售退烧药、止咳药，停售有抗病毒、退热功效的中成药；进口药品零售做到“三清三不”……今日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局下发通知，进一步加强零售药店疫情防控监管工作，推动疫情防控措施落实落细。
停售退烧药、止咳药，停售有抗病毒、退热功效的中成药；进口药品零售做到“三清三不”……今日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局下发通知，进一步加强零售药店疫情防控监管工作，推动疫情防控措施落实落细。
停售退烧药、止咳药，停售有抗病毒、退热功效的中成药；进口药品零售做到“三清三不”……今日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局下发通知，进一步加强零售药店疫情防控监管工作，推动疫情防控措施落实落细。
停售退烧药、止咳药，停售有抗病毒、退热功效的中成药
按照洛疫情防指办〔2022〕5号文件要求，坚持药店停售退烧药、止咳药，停售有抗病毒、退热功效的中成药，对消炎药、感冒药的购药者进行实名制登记。继续落实零售药店疫情防控药品销售管控政策，按当地疫情防控指挥部的要求如实上报登记信息。
规范使用“场所码”，发挥药店“前哨”作用
进一步强化疫情防控要求，继续督促零售药店对进店顾客规范使用“场所码”，按照《洛阳市零售药店疫情防控工作规范》要求落实疫情防控政策，充分发挥好药店的“前哨”作用。
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