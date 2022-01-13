禁限行首日，洛阳禁行区域内“电三电四”明显减少

4月1日，是洛阳市实施电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行管理的第一天。记者在街头看到，禁行路段、区域内，电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车明显减少。交警部门提醒，目前，交警部门对违法进入禁行路段、区域的电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车以劝导为主，希望大家自觉遵守禁限行规定。

4月1日，是洛阳市实施电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行管理的第一天。记者在街头看到，禁行路段、区域内，电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车明显减少。交警部门提醒，目前，交警部门对违法进入禁行路段、区域的电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车以劝导为主，希望大家自觉遵守禁限行规定。

洛阳市涧西区万达广场商圈周边是电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车的禁行区域之一。1日上午，记者在这里看到，很少有电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车从万达广场周边路段通过。个别电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车从这里通行时，执勤交警会拦停车辆，向驾驶员详细解释洛阳市实施电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行管理的规定。“之前不了解相关规定，以后我会注意。”不少驾驶员这样说。