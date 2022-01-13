洛阳军嫂余珊珊投身乡村运营 让直播成为“新农活”

春风和煦，气温回升，正是播种好时节。这两天，军嫂余姗姗忙碌在孟津区送庄镇裴坡村的田间地头，指导电商村民直播播种过程，吸引粉丝，扩大潜在客户群体。

春风和煦，气温回升，正是播种好时节。

这两天，军嫂余姗姗忙碌在孟津区送庄镇裴坡村的田间地头，指导电商村民直播播种过程，吸引粉丝，扩大潜在客户群体。

余姗姗今年34岁。2011年，她辞掉在上海的工作，随军来洛。目前是洛阳市一家乡村运营商的负责人。

“来到洛阳，我便被这里深厚的人文底蕴和良好的创业氛围所吸引。”余姗姗说，2013年，经过考察，她拿出仅有的10万元积蓄开启创业之路，想用之前在上海积累的互联网工作经验，把洛阳更多好产品销往全国。

余姗姗看到洛阳很多村镇都有特色产品，便想通过乡村运营，打造淘宝村、淘宝镇，激活乡村振兴内生动力，让村民致富。2016年，余姗姗和她的团队探索总结出淘宝村建设的“政府+服务商”模式，通过陪伴式服务，在运营、美工、视觉、活动、推广、客服等方面指导村镇和村民，把消费者、资金和人才等吸引进乡村，把乡村的产品和口碑带出去。

在余姗姗和她的团队的帮助下，洛阳市很多村镇的农民走上电商之路，手机、自拍杆成为农民脱贫致富的“新农具”，直播成为“新农活”。

裴坡村52岁村民谢红霞是一名卖山药的电商，这两天，在余姗姗的现场指导下，她直播山药播种。

“农产品基本都不耐放，前些年都是坐等收购商上门收购，有时收购的人少了，东西也就放坏了，一年下来，人均也就收入几千块钱。”谢红霞说，这几年，她和很多邻居在余姗姗的指导帮助下，从线下走到线上成为电商，把农产品卖到了全国各地，“这两年，我一年能挣十来万哩。”

“既然做了，就一定要做好。”余姗姗说，她吃在乡村、住在乡村，只要有村民家里有产品，又想要开网店，她都会及时上门答疑解惑，培训网络销售技巧，指导他们直播卖货。

在余姗姗和她的团队的运营和帮助下，洛阳市一大批富有地域特色的淘宝村、淘宝镇相继成立，村民只要一部手机，就可以让田间地头的农特产品通过“云端”对接千家万户。

截至目前，余珊珊带领团队已成功策划建设河南省内淘宝村中的44个、淘宝镇中的5个，还在山东、山西、吉林、浙江、云南等地指导建设淘宝村20余个。其中，在洛阳市策划建设有平乐牡丹画淘宝村、杜康文化淘宝村等26个淘宝村、庞村钢制家具淘宝镇等3个淘宝镇，通过乡村运营带动一大批乡村的产业发展和农民增收致富。

“乡村振兴，产业先行；产业振兴，人才先行。”余姗姗对乡村运营这样理解，今年将努力为乡村运营培养、沉淀一批当地土生土长的人才，助推乡村产业蓬勃发展，为县域经济发展和乡村振兴赋能。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 王艳杰 通讯员 韩中军 文/图）