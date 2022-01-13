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事关采暖期热费计算、退费，您关注的问题详细解答来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 10:30

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现供暖季已结束，关于采暖期费用如何计算、暖气收费标准以及何时退费、如何退费问题还是不清楚，能否请相关部门详细解答一下？谢谢！

　　对此，水务集团新区热力分公司回复：

　　目前我公司处于结算状态，针对分户计量用户，各直管小区将于4月15日开始在小区公布采暖期用热量及费用信息，我公司已通过洛阳网及洛阳新区热力分公司公众号多渠道发布。

　　洛阳市现行的暖气收费标准有两种，执行的是洛发改价管〔2013〕12号文件收费标准及《洛阳市集中供热条例》规定：

　　一、按面积用热用户：

　　热费=建筑面积×采暖期天数×0.18元/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

　　计算方式：建筑面积×121×0.18×面积系数

　　二、分户计量用户：

　　热费由基本热费和计量热费两部分组成，先按面积预交热费，实际费用待供暖结束后根据用热量核算，实行多退少补。

　　基本热费=建筑面积×采暖期天数× 0.054/平方米·日×面积系数(多层建筑为90%、小高层建筑为86%、高层建筑为82%)

　　计量热费=0.142元/kwh ×用热量

　　计算方式：建筑面积×121×0.054×面积系数+0.142×热表用量数

　　退费时间：4月15日以后

　　退费方式：默认为转结存于用户的热账户内，可直接抵扣下一采暖季费用，用户也可携带缴费凭证、房产证和户主身份证原件及复印件到该热力公司申请退现金。具体情况待4月中旬完成费用核算后，可关注公众号退费通知或通过服务热线咨询。　

 

　　新区热力分公司

2022年3月31日

　　>>>点击查看原文
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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