无需扫码！明日起，乘客持洛阳敬老卡、学生卡等乘车可自动识别健康码状态

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近乘公交车，听到过“绿码乘车”的语音播报，能否介绍一下这项便民服务？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近乘公交车，听到过“绿码乘车”的语音播报，能否介绍一下这项便民服务？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近乘公交车，听到过“绿码乘车”的语音播报，能否介绍一下这项便民服务？
对此，市公交集团回复：感谢您对公交事业的关注。为了贯彻落实市疫情防控工作要求，方便老年人、学生等乘客出行，从4月2日起，乘客持洛阳公交发售的敬老卡、老年优待卡、学生卡、爱心卡乘坐我公司线路时，系统可以通过市大数据管理局的专门数据库检索用户信息，识别乘客的健康码状态。
>>>点击查看原文 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605