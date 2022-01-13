无需扫码！明日起，乘客持洛阳敬老卡、学生卡等乘车可自动识别健康码状态

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近乘公交车，听到过“绿码乘车”的语音播报，能否介绍一下这项便民服务？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：最近乘公交车，听到过“绿码乘车”的语音播报，能否介绍一下这项便民服务？

对此，市公交集团回复：感谢您对公交事业的关注。为了贯彻落实市疫情防控工作要求，方便老年人、学生等乘客出行，从4月2日起，乘客持洛阳公交发售的敬老卡、老年优待卡、学生卡、爱心卡乘坐我公司线路时，系统可以通过市大数据管理局的专门数据库检索用户信息，识别乘客的健康码状态。

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