近40年前的老照片，洛阳市档案馆找到了当事人

您还记得自己第一次在洛阳见到牡丹花的情形吗？洛阳市档案馆收藏了4张关于第一届洛阳牡丹花会的老照片，近日，该馆工作人员经过多方寻找，终于找到了照片上的当事人。

您还记得自己第一次在洛阳见到牡丹花的情形吗？洛阳市档案馆收藏了4张关于第一届洛阳牡丹花会的老照片，近日，该馆工作人员经过多方寻找，终于找到了照片上的当事人。

“我馆收藏了一批关于中国洛阳牡丹文化节的照片档案，我们在整理1983年第一届洛阳牡丹花会(中国洛阳牡丹文化节前身)的照片档案时，发现了这4张老照片。”洛阳市档案馆馆长林明烟说，从2021年开始，他和同事们就多方寻找4张老照片上的当事人。

记者看到，4张老照片分别是两张单人照和两张合影照，均为黑白照片，单人照上，一个小女孩站在牡丹花丛前，头戴遮阳帽，左手拿着冰糕，右手抓着围栏，笑容满面。

秦宝荣和女儿宋欣合影 记者翻拍

“这些照片都是我拍的，小女孩是我的女儿宋欣，她当时只有5岁。”见到林明烟带来的老照片，80岁的宋茂信激动地说，照片上年轻的女士是他的妻子秦宝荣，年长的女士是原黄河水利委员会水利研究所工程师辜映华，她当时在洛阳出差。

林明烟馆长（左一）和宋茂信一家人合影

宋茂信退休前在一家军队科研单位工作。1965年5月，他从北京调到洛阳，在龙门山附近的部队大院安家。

“那时候，从龙门山到洛阳市区，要经过盘山公路，班车很少，我们去市区的次数也很少。”宋茂信回忆，1983年4月，第一届洛阳牡丹花会举行，单位组织职工和家属到王城公园赏牡丹。他们分别乘坐5辆大卡车，翻过龙门山，来到王城公园。

“一家人第一次看牡丹，特别开心。牡丹花不仅花朵大，花色还多种多样，非常漂亮。”宋茂信说，他喜欢摄影，出发前特意带上了相机和胶卷，大家赏花时，他忙着拍照，留下了珍贵的画面。

“小时候，一根冰糕3分钱，爸妈平时舍不得给我买。去王城公园赏花，他们特意给我买了一根冰糕，吃着冰糕赏着花，我特别开心。”宋欣回忆道。

二十世纪九十年代，宋欣和家人搬到了西工区居住、生活，离王城公园近了，每年春天，花开时节，家里来了客人，他们都会陪着去赏牡丹。

宋茂信说，他退休后，经常在我市一家网站摄影在线论坛上发布摄影作品，第一届洛阳牡丹花会时拍摄的照片被翻拍后上传到网上，随后得到市档案馆关注并收藏。

“我喜欢洛阳的牡丹，刚退休的时候，曾跑遍了洛阳所有的牡丹公园，赏花、拍照，记录不同的牡丹品种。”宋茂信说，老伴秦宝荣喜欢画画，擅长花鸟画，家里挂着她画的牡丹国画。

“近40年时间，洛阳发生了翻天覆地的变化，城市整洁漂亮，交通便利，我们现在的生活很幸福。”提起现在的生活，宋茂信一家人都很知足，他还将第一届洛阳牡丹花会时拍的其他照片当场捐赠给洛阳市档案馆，保留时代的记忆。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 段卉辉 樊苗苗)