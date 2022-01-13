“六部三中心”！洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）内设机构挂牌

3月31日，洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)举行内设机构挂牌仪式，正式落地运行“六部三中心”，为加快打造“全市风口产业主战场、创新引领发展增长极”奠定坚实基础。 3月31日，洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)举行内设机构挂牌仪式，正式落地运行“六部三中心”，为加快打造“全市风口产业主战场、创新引领发展增长极”奠定坚实基础。 依托全面推进“三化三制”改革，此次挂牌成立的共有洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)综合协调部、经济运行部、规划建设部、财政金融部、贸易促进部(招商引智部)、科技创新部，以及洛阳自创综合服务中心、洛阳自贸综合服务中心和洛阳综合保税区公共服务中心等“六部三中心”。“六部三中心”的正式运行，标志着洛阳高新区体制机制改革取得初步成效。 去年以来，洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)全面推行“管委会+公司”发展模式，深入开展“三化三制”改革，彻底剥离社会管理职能，全力聚焦产业发展，大力推进项目建设，目前高新区党工委、管委会班子全部到位，内设机构人员全部通过竞聘上岗。 下一步，洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)将坚持“创新落到产业上，产业落到风口上”理念，大力实施“155111”工程，深度谋划氢能、机器人、电子信息等主导产业，精心推进生物医药特色产业，充分发挥高新区、自创区、自贸区、综保区和跨境电商综试区“五区联动”优势，继续为“建强副中心，形成增长极，重振洛阳辉煌”做出高新担当和贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 汪冰冰)