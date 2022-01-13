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清明节假期出行 请收下这份攻略

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 08:54

　　昨日，洛阳交警部门通过对历年来同期交通流量情况的分析研判，结合今年交通实际，发布2022年清明节期间全市道路交通出行提醒。

　　今年清明节假期为4月3日至4月5日，我市城市区不执行机动车尾号限行规定。交警部门预计，出行高峰出现在4月2日下午至4月3日上午，返程高峰出现在4月5日下午。

　　洛阳市区、高速公路施工路段

　　九龙台立交正在施工，车辆要经保通路通行，玄武门大街平等街至新街段仅限由东向西单向通行。

　　中州路芳林路至纱厂路段辅道正在施工，东西方向车辆要经中州路下穿隧道通行。

　　西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，南山大道伊滨路口四个方向封闭断行，前往伊滨区及倒盏村的车辆请从二广高速伊滨站下站，经科技大道—孝文大道通行。

　　二广高速龙门服务区施工封闭，济洛高速孟津服务区、郑栾高速(尧栾西高速)白云山服务区仅提供如厕、热水等服务，目前还不具备餐饮、加油、住宿等功能。

　　疫情防控措施

　　目前，在洛阳市域内所有高速公路收费站下站口和环市国省干线公路入市方向，24小时设有疫情防控交通卡点，对每名来(返)洛人员测体温、查验“两码一证”(场所码、行程码和核酸检测阴性证明)。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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