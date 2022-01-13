居民反映瀍涧大道上路灯不亮 相关部门：预计4月中旬完成路灯电缆迁改

近日，不少家住西工区鹏祥小区的居民反映，家门口瀍涧大道上的路灯已有很长时间没有正常亮过了，给周边居民生活造成不便，想了解什么时候可以恢复正常。

近日，不少家住西工区鹏祥小区的居民反映，家门口瀍涧大道上的路灯已有很长时间没有正常亮过了，给周边居民生活造成不便，想了解什么时候可以恢复正常。

“前几年，王城大道快速路瀍涧大道立交施工时，可能因为线路迁改，我们小区门前瀍涧大道上的路灯没有亮，大家当时也都理解。”鹏祥小区居民刘先生说，此后，王城大道快速路瀍涧大道立交通车后，瀍涧大道二乔路至王城大道快速路瀍涧大道立交段地面道路的路灯亮过一阵子，可很快又不亮了，近一年都没恢复，这就让他们难以理解了。

居民陈女士说，该段道路周边有多个小区，居民众多，路灯不亮给大家出行带来很大不便。“不少老年人喜欢晚上出去散步，现在因为光线不好，也不咋出门了，小区门口交通事故也比之前多了。”陈女士说。

路修好了，为啥路灯近一年都没恢复？刘先生等居民在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询，但始终未得到明确答复。“我们担心这个事儿没人管，就此搁置。”刘先生说。

近日，记者晚上在鹏祥小区门口看到，在瀍涧大道上，二乔路以西的路灯正常亮着，二乔路至国花路段两侧地面道路的路灯没有亮。

记者联系了市住房和城乡建设局。市住建局市政建设管理科工作人员介绍，王城大道快速路于2018年10月开工建设，瀍涧大道国花路至二乔路段同步实施立交工程，造成该段道路无路灯照明。2020年10月，王城大道快速路通车后，同步完成了路灯安装工程，该段道路在2021年初具备亮灯条件。

该工作人员说，因433仓库、石油库两条铁路专用线影响，原设计的王城大道快速路瀍涧大道立交未能实现西向南通行功能，但群众对西向南通行的呼声较高。为满足群众的出行需求，经充分调研并报请市政府批准后，王城大道快速路瀍涧大道立交增加了西向南匝道工程，这就需要对电缆沟和路灯电缆进行迁改。

该匝道工程于2021年4月底开工，2021年10月通车，2021年11月底完成电缆沟迁改。

“相关单位在预验收中发现，新建的电缆沟有部分缺陷，并立即要求施工单位进行整改。目前已整改完毕，具备路灯电缆迁改条件，我们已与电缆迁改施工单位对接，相关手续已完善，预计4月中旬即可全部完成路灯电缆迁改工作，确保恢复路灯照明。”该工作人员说。

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