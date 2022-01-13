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让地铁赋能青年生活“新场景”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.04.01 08:42

　　累计客运量1886万人次，客流量前五站点均为年轻人聚集的热点地区……最近，洛阳地铁公布一周年运营成绩单，显示地铁出行日益主流，客流主体呈现一定的“年轻态”。青年缘何青睐地铁？地铁如何赋能青年？引人遐想。

　　“我听见风来自地铁和人海，我排着队拿着爱的号码牌……”一首《遇见》，唱出了年轻人对地铁的想象和期待。数据显示，牡丹广场站、周王城广场站、青年宫站、王城公园站和丽景门站分列地铁1号线站点客流量前五。从潮味儿十足的广州市场，到包罗万象的百货楼商圈，再到满足各种挑剔味蕾的十字街夜市，想想客流量前五名站点背后的标志性热点，就不难想象青年搭地铁出行的场景——或成双成对，或携家带口，牵手爱情、友情或亲情，奔向美食、潮流和欢乐。

　　诚然，高效、准时、快节奏的地铁，与以简为态、以轻为行的青年生活方式天然合拍。当穿城不用再“红”流滚滚，不少外地青年选择把车停在杨湾站等首末站，来场说走就走的“地铁一日游”；随着“地铁+单车”等日渐兴起，年轻人的话题少了“油价焦虑”“堵车焦虑”，多了“购物自由”“娱乐自由”；当印象中偏远的谷水等地也能坐拥“一线繁华”，越来越多住宅“首购族”不介意选择地铁沿线的城郊……洛阳地铁带给青年的“好”，走出了地铁空间，超越了便利本身，延伸出更多轻松、自由、简约的生活新场景。

　　当然，和一些先行城市相比，洛阳地铁尚处于发展初期，更多的美好等待营造。例如，同样是副中心城市，徐州地铁投用线路已达3条，而我市仅2条投用，洛龙区尚未东西贯通，伊滨区还未实现“零的突破”。又如，成都推进地铁综合开发，地铁口就是超市、咖啡馆和健身房，实现“通勤即生活”，而我市地铁沿线消费潜能尚未深度释放。有理由相信，接续建设地铁3号线和2号延长线，以TOD(以公共交通为导向的城市开发)模式开发地铁沿线商圈，让钢轨和服务同步向前延伸，更多的“青年幸福”就在不远的前方。(张锐鑫)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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