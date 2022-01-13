记者探访核酸检测实验室 带您看看“隐形大白”的日常

近日，我市各县区依次开展全员核酸检测。人数如此庞大的群体接受核酸检测采样后，样本都送到哪儿了？检测流程是什么？记者带您探访全员核酸检测背后的检测力量。

近日，我市各县区依次开展全员核酸检测。人数如此庞大的群体接受核酸检测采样后，样本都送到哪儿了？检测流程是什么？记者带您探访全员核酸检测背后的检测力量。

每半小时封箱运送一次，确保样本及时送达实验室

3月25日，记者在西工区王城路办事处行署路社区采样点看到，市民在志愿者及工作人员的指引下有序接受采样。“采样后将采样管定时封箱消杀，每个采样管上贴有条码，封箱后还要贴封箱码，确保能对样本精准溯源。”现场医护人员说，市民采样结束，实验室检测人员的工作才正式开始。

多个核酸检测采样点会统一设置一个样本转运点，封箱后的样本会被送至该转运点，再由专车统一送至PCR实验室，每半小时运送一次，确保样本及时送达。实验室的检测人员争分夺秒接力检测。

我市共有52家核酸检测机构承担各县区全员核酸检测任务，各机构检测人员24小时待命，负责样本的扫码接收核对、病毒核酸提取、上机检测、结果分析、报告审核、信息上传等。当各县区因全员核酸检测而按下“慢行键”时，各核酸检测机构的实验室却按下了“快进键”。