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71岁“篮球达人”张静臣 书写洛阳老年篮球的传奇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 08:43
投篮

　　抢篮板、跳投三分球、背后运球过人……近日，在西工区芳林路某小区室外篮球场上，71岁的“篮球达人”张静臣满场飞奔，享受篮球运动的快乐。他充沛的体能、娴熟高超的技术，令旁观者啧啧称奇。

　　书写洛阳老年篮球的一段传奇

　　张静臣身高180厘米，身体健壮，声音洪亮，退休前在我市交通系统工作。他从17岁至今，一直坚持打篮球，强身健体的同时收获了快乐。

　　“我是篮球前锋出身，特别享受在赛场上攻城拔寨的快感！”张静臣说，年轻时他曾代表单位、西工区参加全市的比赛。2000年以后，他多次代表洛阳参加全球华人篮球邀请赛、全国城市中老年篮球赛等赛事，屡获佳绩。

　　2006年，第22届全球华人篮球邀请赛在苏州举行，张静臣与队友在50岁至55岁年龄组比赛中大放异彩。他们凭借充沛的体能、扎实的基本功及合理的战术布置，接连战胜来自国内外的6支球队，以全胜战绩勇夺该组别冠军，让参赛的200多支海外球队刮目相看。

　　在颁奖仪式上，参加比赛的台湾老马队球员拉着洛阳队员的手，感慨地说：“作为河洛郎，我为洛阳队感到骄傲。”

　　此后，以张静臣为主力的洛阳老年篮球队再接再厉，在2007年至2011年的5届全国城市中老年篮球赛中，夺得1次冠军和3次亚军，书写了洛阳老年篮球的一段传奇。

　　从55岁中老年组、60岁以上老年组到如今的70岁以上组，张静臣凭着一腔热爱，一直奔跑在篮球赛场上。对他来说，变化的是年龄，不变的是对篮球的初心。

　　每天坚持训练，争取更多上场机会

　　“每天训练2个小时，每周和俱乐部队友集训2次，这是保持运动状态的关键。”张静臣向记者分享了他的“篮球经”：每天早晨6点外出跑步，练习交叉步、运球上篮，并投篮200次；每天做2组原地起跳训练，每组100下。为增强上肢力量，他还坚持举哑铃。

　　篮球运动是相对激烈的运动，中老年人如何避免受伤？张静臣建议，身体健康的中老年人要坚持适量原则，按照个人身体特点科学制订训练方案，掌握好运动的节奏，循序渐进。

　　运动前，要热身20分钟，“摇头晃脑”、扭腰、伸胳膊、压腿等动作都有助于拉伸全身的关节、肌肉和韧带。上场后，要慢慢加速，避免运动创伤。运动后，要注意拉伸和保暖，这样可减少肌肉酸痛，缩短身体恢复的时间。

　　作为“爷爷辈”的球员，张静臣始终保持良好的身体状态，以争取更多上场机会。“如今，家门口的篮球场越来越多，设施越来越完善，给我们创造了良好的条件。我会一直打下去，也欢迎更多中老年朋友加入其中，感受篮球运动的魅力。”他说。

　　如果您身边有中老年人的健身故事，请与记者联系，让更多人分享健身的快乐。栏目常驻记者孟山，电话：18537995235。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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