来（返）洛人员可通过“洛阳发布”“洛阳网”官微网上报备

1日，记者从洛阳市政务服务和大数据管理局获悉，为有效控制和防范疫情传播风险，及时准确掌握来(返)人员情况，为疫情精准防控提供数据支撑，洛阳市政务服务和大数据管理局建设了来(返)洛人员报备系统。
1日，记者从洛阳市政务服务和大数据管理局获悉，为有效控制和防范疫情传播风险，及时准确掌握来(返)人员情况，为疫情精准防控提供数据支撑，洛阳市政务服务和大数据管理局建设了来(返)洛人员报备系统。
1日，记者从洛阳市政务服务和大数据管理局获悉，为有效控制和防范疫情传播风险，及时准确掌握来(返)人员情况，为疫情精准防控提供数据支撑，洛阳市政务服务和大数据管理局建设了来(返)洛人员报备系统。目前，该系统已正式启用，来(返)洛人员可使用手机在网上进行报备。
洛阳市政务服务和大数据管理局相关负责人说，来(返)洛人员可通过洛快办App、支付宝、微信链接方式进行报备。具体使用方法如下：
微信报备渠道
①“洛阳发布”微信公众号报备渠道：
长按识别二维码，进入“洛阳发布”公众号
点击菜单栏“返洛报备登记”
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