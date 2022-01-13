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星河苑小区居民 ：我们成立业主委员会到底卡在哪儿？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 08:30

　　近日，本网报道了如何成立业主大会、业主委员会的消息后，记者接到洛龙区星河苑小区居民的求助电话。该小区居民说，他们很早就有成立业主大会、业主委员会的想法，几名热心居民推动了很长一段时间，却在申请时屡屡碰壁。

　　多数居民同意，但迟迟不能实现

　　星河苑小区居民张先生说，星河苑小区是洛阳银行的家属院，约有300户居民。去年10月，该小区不少居民有成立业主大会、业主委员会的想法，于是，几名热心居民打印了表格，拟定了业主代表的名单，挨家挨户征求意见。

　　“目前，已经有近200户居民在表格上签字，同意成立业主大会、业主委员会。”张先生说，在征求居民意见的同时，他们还到古城街道办事处表达了成立业主大会、业主委员会的意愿，希望得到街道办事处的支持和帮助。

　　“办事处的工作人员告诉我们，星河苑小区是洛阳银行的家属院，根据《河南省物业管理条例》规定，单位小区首次业主大会会议的筹备工作，由其所在单位发起。因此，我们想成立业主大会、业主委员会，需要洛阳银行同意并发起。”该小区居民程女士说，此后，他们多次向洛阳银行的相关部门表达成立业主大会、业主委员会的意愿，洛阳银行的相关部门不置可否，也没有任何行动，这件事就一直推进不下去。

　　“如果洛阳银行一直不行动，我们该怎么办？”该小区居民吕先生问。

　　成立业主委员会受阻，问题出在哪儿

　　3月29日，通过该小区居民提供的电话，记者联系上了洛阳银行相关工作人员。该工作人员表示，他们工作忙、人手少，这件事缓缓再说。

　　记者又来到古城街道办事处，相关部门的工作人员说，街道办事处是基层单位，一切只能按照规定来办。他们曾联系过洛阳银行的相关部门，但对方一直没有递交发起业主大会会议的申请材料，所以此事就搁置了。

　　随后，记者又将星河苑小区居民成立业主大会、业主委员会的想法反映给了洛龙区物业办。洛龙区物业办的工作人员说，该小区成立业主委员会的主体责任单位是街道办事处。他们从该小区物业公司了解到，目前，洛阳银行的后勤单位也在管理该小区，如果该小区成立业主委员会，多方同时管理该小区，可能越管越乱。

　　“我们平时都是组织、指导、协调辖区内的商住小区成立业主大会、业主委员会，这种有后勤单位管理的小区，我们没办法指导。”洛龙区物业办的工作人员说。

　　居民希望得到支持和帮助

　　记者查询相关政策了解到，《河南省物业管理条例》规定，街道办事处、乡镇人民政府组织、指导、协调本辖区内各物业管理区域成立业主大会或者业主代表大会，并不仅限于商住小区。此外，也没有规定说，有后勤单位管理的小区不能成立业主委员会。

　　“我们认为，小区有后勤单位管理，和成立业主大会、业主委员会并不冲突，小区的事应该由全体居民商量着办，这是我们成立业主大会、业主委员会的初衷。”程女士说。

　　“根据《河南省物业管理条例》，街道办事处、乡镇人民政府应为我们提供指导、帮助，但我们在遇到问题时，没有得到有效指导、帮助。”吕先生说，成立业主大会、业主委员会是小区大多数居民的意愿，他们希望得到支持和帮助。

　　星河苑小区居民能否如愿成立业主大会、业主委员会？本网将关注后续进展。

　　小区物业好不好，居民最有发言权，《居民请上线》栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。更专业的物业，更宜居的小区，更美好的生活，需要你我共同努力。栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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