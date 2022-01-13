伊滨区免费为5989名持证残疾人买保险

昨日，家住伊滨区寇店镇朱窑村的村民杨会生拿到了意外保险赔付，这让全家人很是欣慰。

昨日，家住伊滨区寇店镇朱窑村的村民杨会生拿到了意外保险赔付，这让全家人很是欣慰。

今年以来，伊滨区社会事务局开展“我为群众办实事”系列活动，为辖区5989名持证残疾人购买了意外伤害商业保险。

“感谢党和政府，让孩子又多了一份保障。”家住寇店镇朱窑村的王女士因孩子是智力残疾，在得知政府全额帮忙购买意外伤害商业保险后感到很高兴。她说，年初就收到工作人员的通知，终于盼来了这一天。

记者了解到，自2020年12月起，伊滨区社会事务局在全市范围内率先为辖区内所有5654名残疾人购买了意外伤害商业保险。全区持证残疾人遇到符合意外伤害商业保险内容的情形，均可获得相应保障，包括成年人、未成年人意外受伤住院医疗、意外死亡等。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 董雪）