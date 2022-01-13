伊滨区免费为5989名持证残疾人买保险

昨日，家住伊滨区寇店镇朱窑村的村民杨会生拿到了意外保险赔付，这让全家人很是欣慰。
昨日，家住伊滨区寇店镇朱窑村的村民杨会生拿到了意外保险赔付，这让全家人很是欣慰。
昨日，家住伊滨区寇店镇朱窑村的村民杨会生拿到了意外保险赔付，这让全家人很是欣慰。
今年以来，伊滨区社会事务局开展“我为群众办实事”系列活动，为辖区5989名持证残疾人购买了意外伤害商业保险。
“感谢党和政府，让孩子又多了一份保障。”家住寇店镇朱窑村的王女士因孩子是智力残疾，在得知政府全额帮忙购买意外伤害商业保险后感到很高兴。她说，年初就收到工作人员的通知，终于盼来了这一天。
记者了解到，自2020年12月起，伊滨区社会事务局在全市范围内率先为辖区内所有5654名残疾人购买了意外伤害商业保险。全区持证残疾人遇到符合意外伤害商业保险内容的情形，均可获得相应保障，包括成年人、未成年人意外受伤住院医疗、意外死亡等。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 董雪）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605