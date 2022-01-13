学深悟透抓落实 凝心聚力促发展

昨日，市委统战部召开部务(扩大)会议，专题学习习近平总书记在中央统战工作会议上的重要讲话精神，并结合学习心得体会开展交流研讨。

昨日，市委统战部召开部务(扩大)会议，专题学习习近平总书记在中央统战工作会议上的重要讲话精神，并结合学习心得体会开展交流研讨。市委常委、统战部部长、副市长李新建主持会议并讲话。

会议指出，习近平总书记的重要讲话站位高、思路清，对问题的把握很深刻，对工作的要求很务实，对加强和改进统一战线工作作出了全面安排部署，具有极强的针对性指导性，为推动新时代统一战线工作高质量发展指明了方向、提供了遵循。

会议强调，全市统战系统要结合“能力作风建设年”活动要求，抓好习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想的学习，以扎扎实实的功夫和持之以恒的毅力，不断把学习贯彻引向深入，切实把科学真理的力量转化为推进工作的实际成效。要始终把坚持党对统战工作的领导放在首位，坚持重要工作向市委报告、重大事项向市委请示，坚决贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署，着力构建“大统战”工作格局。要始终把坚持围绕中心、服务大局作为统一战线的根本任务，聚焦加快建强副中心、形成增长极，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌凝聚最广泛的力量。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉)