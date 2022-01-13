洛阳召开城市区电动三、四轮车及电动自行车综合整治工作动员会

昨日，我市召开城市区电动三、四轮车及电动自行车综合整治工作动员会，深入贯彻落实市委专题会议精神，研究部署下一阶段综合整治工作。市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。

昨日，我市召开城市区电动三、四轮车及电动自行车综合整治工作动员会，深入贯彻落实市委专题会议精神，研究部署下一阶段综合整治工作。市委副书记、政法委书记杨骁参加会议并讲话。

从2021年12月至2024年12月，我市在城市区开展电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车及电动自行车综合整治行动。根据整治工作要求，到2024年1月1日，我市将全面禁止非标电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车生产销售，现有的生产企业成功转型转产，广大人民群众不乘坐、不使用非标车辆。

杨骁强调，开展电动三、四轮车及电动自行车综合整治行动是创建全国文明典范城市的重要抓手，各级各有关部门要进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到市委工作部署上来，扎实开展综合整治三年行动，确保取得实效。要进一步明确任务目标，按照“控增量、减存量、限区域、严管理”原则，迅速行动、狠抓落实，扎实做好舆论引导、依法治理、疏堵结合、交通规划等工作，高质量推动综合治理工作。要进一步压实责任，市综合整治指挥部发挥牵头抓总作用，指挥部办公室发挥好综合协调作用，各城市区(管委会)扛稳扛牢综合整治主体责任，建立健全工作机制，强化督导检查，确保综合整治常态化长效化，为加快建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。

张武清等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)