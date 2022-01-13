杨骁到洛宁县开展巡河调研

昨日，市委副书记、政法委书记、洛河市级河长杨骁带领相关部门负责人，到洛河洛宁段进行巡河调研。 昨日，市委副书记、政法委书记、洛河市级河长杨骁带领相关部门负责人，到洛河洛宁段进行巡河调研。 杨骁先后到洛宁县禹门河水电站、洛河洛宁段生态治理三期项目、长水镇平峪涧“两清一护”河道治理现场、温庄水电站等处，听取相关部门汇报，实地了解该县开展防汛救灾、洛河水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河道“两清一护”、水毁工程修复、小水电整改等工作情况。 杨骁指出，洛宁县要提升政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示，坚持人民至上、生命至上，本着对党和人民事业高度负责的态度，立足防大汛、抢大险、救大灾，及早全面动员部署防汛避险救灾工作，全面排查隐患风险，抓好问题整改，确保洛河安澜无恙，守护好人民群众生命财产安全。要全面对标检视，对标对表中央生态环境保护督察整改要求，全力推进小水电站整改工作，按时完成拆除任务，引导、协助企业转型，确保中央部署要求落到实处。要突出工作重点，抓好“两清一护”工作，推进小流域综合治理，加快补齐防洪短板，着力提升主河道防汛能力，不断提升防灾减灾能力，坚决守住不发生群死群伤事故的金标准。要加快重点项目建设，层层压实责任，强化督导问责，紧盯工作进度，确保按时高质量完成建设任务，全面提升水安全保障能力，以更优良的水生态环境助推乡村振兴，为洛阳现代化建设提供有力的水安全保障。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)