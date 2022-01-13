洛阳启动“关爱自闭症儿童”公益募捐活动

我市“关爱自闭症儿童”公益募捐活动启动。自即日起至3日，市民参与活动为自闭症儿童捐款不低于1元，即可获得腾讯公益基金会的随机金额配捐。

我市“关爱自闭症儿童”公益募捐活动启动。自即日起至3日，市民参与活动为自闭症儿童捐款不低于1元，即可获得腾讯公益基金会的随机金额配捐。

此次活动是结合腾讯公益基金会推出的“主题小红花日配捐”活动，由市卫健委、市妇联、市残联、市慈善总会联合举办的，旨在汇聚全市爱心，帮助自闭症儿童打开心灵之窗，共筑“大爱洛阳”。

“关爱自闭症儿童”公益募捐活动公益日定于4月1日至3日，每个公益日上午10点开始，腾讯公益基金会将对活动提供配捐，此次活动总配捐金额为1000万元。也就是说，市民捐款不低于1元，该公益活动有机会获得腾讯公益基金会提供的随机金额配捐，每人每天捐款次数不限，直至配捐金额用完为止。

同时，市民邀请好友助力，且该好友完成以下至少一项内容，该公益活动即有机会获得腾讯基金会提供的额外随机金额配捐：通过助力页面向该公益活动捐款不低于1元；完成公益知识问答；向该公益活动赠送小红花。

关注洛阳日报微信公众号，点击右下角“慈善捐款”，可进入“关爱自闭症儿童”公益募捐活动页面了解详情，或者直接扫下方小程序码，为自闭症儿童献爱心。（洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然 通讯员 王琰）