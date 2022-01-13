暖心！59岁儿子在街边喂92岁母亲喝粥

微有白发的儿子一手端着碗，一手拿着勺，一勺一勺把粥喂到老母亲嘴里……这是记者昨日在街头偶遇的暖心一幕。

石松林喂母亲喝粥

微有白发的儿子一手端着碗，一手拿着勺，一勺一勺把粥喂到老母亲嘴里……这是记者昨日在街头偶遇的暖心一幕。

当时是上午9点，在涧西区陇北二路一个卖早餐的摊位旁，男子坐在矮凳上，老人坐在轮椅上。看到老人咽下一口粥，男子便立刻伸长右臂探过身去，把勺里凉好的粥喂给老人。他不时给老人擦一擦嘴角、捡一捡掉在身上的饭渣儿。两个人几乎没有言语交流，偶尔目光对上，男子便会露出孩童般的微笑，张开自己的嘴巴给老人示意——来，张嘴。

“我妈得过脑梗，现在不太会说话了。”男子说，他叫石松林，今年59岁。被照顾的老人是他的母亲蒋一秀。3月15日，蒋老太太刚过了92岁生日。

蒋老太太住在涧西区七号街坊，自从一年前患脑梗后，她的左手、左臂和左腿失去活动能力，就生活无法自理了。

“我的俩哥哥都已经70岁上下，他们身体也不好，照顾老妈主要就靠我和62岁的姐姐。”石松林说，每天早上9点，他从3公里外的自己家赶过来，照顾蒋老太太的白天生活；晚上9点，他的姐姐过来接班，陪老人过夜；到了双休日，其他家人会轮流过来看望老人。

平时，蒋老太太在家里吃饭，菜粥、软米饭……姐弟俩变着花样给母亲做饭，早饭通常是石松林的姐姐做好了喂母亲吃的。“今天家里有点儿事，我想到这家水磨粥算是米糊，老妈吃这个好消化，就带她过来了。”石松林说，“一会儿，我还要推着老妈到附近的街边公园转转，她爱热闹，每天都要出门看风景，我就陪着呗！”

石松林说，母亲是湖南人，没上过学，年轻时吃了不少苦。随父亲来洛定居后，她一直全心全意照顾家里人。“我们小的时候，吃饭、穿衣、上学都靠老妈照顾；等我们有了孩子，老妈帮我们照顾孩子……她这一辈子的辛苦忙碌，我们当子女的都看在眼里、记在心里。”石松林说。

患脑梗前的蒋老太太性格开朗，深受全家人的喜欢和尊敬。“她养我长大，我陪她变老。能伺候她，是我们全家人的福气呢！”石松林说。（洛报融媒·洛阳网记者 柴婧 文/图）