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洛阳今日多云转晴天 气温7℃～18℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.04.01 08:13

　　不知不觉，我们迎来4月，冷空气总算知趣，在3月的最后一天与我们挥袖告别。

　　今起，洛阳正式进入连续升温通道，清明假期期间天气晴好，尤其是清明节当天，最高气温可能升至27℃。不过，今年清明假期注定要与以往不同，眼下洛阳正在经历一场大考，在严峻的疫情防控形势下，我们都应从自己做起，正如市疾控中心专家呼吁的那样，减少非必要出行，非必要不远游，尤其是不去中高风险地区旅游、探亲，非必要不邀请近期到过中高风险地区的亲朋来洛探亲、旅游。同时，市文明办等部门也联合发布倡议，呼吁广大市民采取网上祭祀、鲜花祭祀、召开家庭追思会等方式缅怀逝者，减少人员聚集。在特殊时刻，我们应众志成城，积极主动配合疫情防控工作，共克时艰。

　　接下来，看看市气象局发布的最新周天气预报。据最新气象资料分析，未来7天，我市主要受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温回升；受冷高压影响，2日白天有3级到4级西北风。

　　未来几天天气预报

　　4月2日(周六)：晴天间多云，西北风3级到4级，气温8℃到19℃。

　　4月3日(周日)：晴天间多云，气温6℃到21℃。

　　4月4日(周一)：晴天到多云，气温9℃到23℃。

　　4月5日(周二)：晴天到多云，气温10℃到27℃。

　　4月6日(周三)：多云转晴天，偏西风3级到4级，气温11℃到27℃。

　　4月7日(周四)：晴天间多云，气温11℃到27℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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