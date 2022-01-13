排查出的135名密接人员、1900名次密接人员已集中隔离

3月31日晚，我市举行新冠肺炎疫情防控第五场新闻发布会，通报全市疫情最新情况及疫情防控工作进展，并就广大市民群众关心的问题答记者问。

3月31日晚，我市举行新冠肺炎疫情防控第五场新闻发布会，通报全市疫情最新情况及疫情防控工作进展，并就广大市民群众关心的问题答记者问。

确诊病例和无症状感染者已闭环转运诊治，密接、次密接人员集中隔离

3月30日晚，根据医院发热门诊哨点触发机制，我市瀍河区发现1例新冠肺炎确诊患者和2例新冠肺炎无症状感染者，目前已全部闭环转运至省定点医院进行诊治。

疫情发生后，市委书记江凌、市长徐衣显第一时间赶赴瀍河区，强调要果断采取措施，精准做好流调、隔离、核酸检测、生活保障等工作，以最短时间、最小代价赢得最好防控成效，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

省、市、区疫情防控指挥部成立前方联合指挥部，进行风险预警、数据流转、快速流调、隔离转运、核酸检测、保障管理等应急处置，力争用最短时间将疫情“圈住封死捞干扑灭”。

市、区两级流调队迅速对病例活动轨迹进行深入流调，对排查出的135名密接人员、1900名次密接人员实施集中隔离。根据流调排查情况，分别向相关地市、县区发出协查通报。

科学精准管控

严格精准落实封控区、管控区、防范区管控措施。将市第四十六中学、左右领鲜便利店(环城北路店)、徽安新城小区、市第三人民医院、治安街社区卫生服务站设置为封控区，全部实行“封闭管理、足不出户、服务上门”管理措施。将环城北路以北、邙岭大道以南、常平西街以东、瀍河以西的区域设置为管控区，实行“人不出小区、严禁聚集”管理措施。将封控区、管控区之外的其他区域(不含白马寺镇)设置为防范区。

全员核酸检测结果均为阴性

3月31日，我市对市第四十六中、左右领鲜便利店(环城北路店)、徽安新城小区3个重点区域进行核酸检测，结果均为阴性。3月31日在瀍河区(除白马寺镇)、老城区进行的全员核酸检测，结果均为阴性。

目前，进一步流调工作正在进行，相关情况将及时对外公布。请广大群众不信谣、不传谣，积极配合做好疫情防控各项工作。

开辟就医“绿色通道”，全力保障群众医疗和生活物资

发布会上，瀍河区通报了做好民生保障的若干措施：一是开辟就医“绿色通道”。对非急诊就医患者协助其对接所在社区卫生服务机构进行健康咨询；对封控区、管控区的急需就诊、做手术、待产的人员，开通就医“绿色通道”急事急办、专车专运。二是加强防疫医疗物资和群众生活物资保障。对封控区居民送菜上门入户；对管控区居民，将“蔬菜包”等生活必需物资直达小区和楼栋。同时严厉打击囤货居奇，保持市场充足供给和价格基本稳定。

市疾控中心发出最新提醒

发布会上，市疾控中心负责人对我市疫情防控给出最新提醒：

勤洗手、戴口罩、多通风、不聚集，外出就餐时使用公勺、公筷。生活中注意记录或通过“场所码”等手段对自身行程“留痕”，配合疫情防控工作。

尽快接种疫苗，呼吁广大市民尤其是老年人积极参与接种新冠疫苗，共同筑起强大的免疫保障。

来(返)洛主动报备。洛阳市域外来(返)洛人员要提前3天向目的地村(社区)或入住酒店报备，未报备的须在抵洛后24小时内向所在地村(社区)或入住酒店报备。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 文/图）