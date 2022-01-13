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设置一个月执法过渡期！“电三电四”及电动自行车综合整治最新解读来啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 22:33

　　近日，洛阳出台《洛阳市电动(燃油)三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治三年行动实施方案》(下称《方案》)，这一消息引发市民的广泛关注。

　　针对市民关心的一系列问题，记者采访了洛阳市电动三四轮综合整治指挥部相关负责人，以问答形式就相关政策和群众关注的焦点问题进行解读。

　　1.问：此次重点整治哪些问题？

　　答：根据《方案》，整治主要涉及电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车及电动自行车各类交通违法行为；涉及电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车非法营运行为；非法生产、改装、拼装和销售电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车及电动自行车行为。

　　2.问：通过整治，将达到何种效果？

　　答：到2024年1月1日，洛阳全面禁止非标电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车生产销售，现有的生产企业成功转型转产。广大人民群众不乘坐、不使用非标车辆，城市区实现电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车不上道路行驶，不在道路、广场、停车场等公共场所停放。

　　3.问：洛阳为何要开展电动三四轮综合整治？

　　答：近些年，洛阳电动三、四轮车无序增长，存在无号牌上路行驶、驾驶人交通安全意识薄弱等问题，带来了严重的安全隐患。据统计，我市2021年涉及电动二、三、四轮交通事故总量为2447起，占全市事故总量的44.11%，开展综合整治势在必行。

　　4.问：禁限行后，老人出行或接送孩子怎么办？

　　答：洛阳将通过“微公交”“定制公交”、优化共享单车布点等方式满足群众出行需要。综合整治活动开展以来，我市已开通“微公交”线路16条，地铁接驳摆渡车线路2条，开通新线路3条。下一步，将根据市民实际需求，进一步织密城市区公交网，增加公交站点和班次，满足多元化出行需求。

　　5.问：邮政、快递、环卫等行业的电动三轮车如何出行？

　　答：对于涉及民生的邮政寄递、环卫、燃气配送等行业，实行规范管理。一是车辆实行“色彩＋LOGO”管理，在车辆醒目位置喷涂或张贴不超过整车面积三分之一的标志；二是需及时携带车辆合格证、购车发票、交强险到公安交管部门办理注册登记；三是悬挂机动车号牌后到公安交管部门申请办理通行证。非标车辆应于9月30日前淘汰完毕。

　　6、问：实施禁限行后，残疾人日常出行怎么办？

　　答：残疾人出行要驾驶专用的残疾人机动轮椅车，随身携带残疾人证明，可不受禁限行限制，正常在道路上行驶。

　　7.问：违反禁限行规定如何处罚？未取得驾驶证上路和未悬挂号牌上路如何处罚？

　　答：洛阳将对市区电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车实施执法过渡期管理，过渡期为2022年4月1日至2022年4月30日，过渡期以宣传教育、劝导、纠正、协助执勤、学习相关法律法规为主，原则上不予以处罚。车主在过渡期内要按禁限行要求通行，并持有相应的驾驶证，遵守《中华人民共和国道路交通安全法》行驶。过渡期内，符合办理机动车号牌的电动(燃油)三轮车应积极到车管部门进行注册登记，不符合的车辆应尽快妥善处置。

　　过渡期后，对违法上路行驶的车辆严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》予以处罚。对于未取得驾驶证上路行驶的，处以200至2000元罚款，并处以15日以下行政拘留；对于未悬挂机动车号牌上路行驶的，处以200元罚款，记9分，并扣留机动车；对于在禁限行区域内行驶的，处以100元罚款，记1分。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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