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成立5年来，自贸区洛阳片区累计入驻各类市场主体36654家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 20:59

　　4月1日，河南自贸试验区迎来挂牌运行五周年。洛阳片区近日发布构建制度创新运行机制等六大方面的发展成效。

　　以“链动创新”构建制度创新运行机制

　　5年来，洛阳片区积极探索“研究—复制—创新—推广”的“链动式”制度创新机制，已全面落实国务院要求复制推广的六批278项试点经验、国务院批复的省总体方案160项试点任务，并累计形成181项改革创新成果，推出两批30项制度创新经验在全市推广。其中，《“四链融合”促进洛阳老工业基地转型升级》入选全国自贸试验区第四批“最佳实践案例”。

　　以制度创新构建投资贸易服务体系

　　5年来，洛阳片区坚持深化商事制度改革，不断优化营商环境，已累计入驻各类市场主体36654家。其中，新增各类市场主体14749家，市场主体数量比挂牌前增长145%；累计入驻企业1.89万家，是挂牌前的4.3倍。

　　通过与兄弟片区共同发起成立全国自贸片区创新联盟、新亚欧陆海联运通道自由贸易试验区联盟、黄河流域自贸区联盟等，洛阳片区已与五省六地自贸区实现81项政务“跨省通办”。

　　以机制创新强化事中事后监管

　　5年来，洛阳片区不断健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，推进企业信用分级分类风险管理，积极探索“双随机+信用分级分类”监管，构建了保证企业高质量发展的市场监管机制。

　　以改革创新提升项目落地效率

　　5年来，洛阳片区牢固树立“项目为王”理念，积极破除阻碍项目落地的制度性障碍，目前已对片区内一般性企业投资项目全面实施代办制；成功压缩6项保留审批事项审批时限，最长不超过5个工作日；通过实行告知承诺即时办，对90类建设项目实行环评、水土保持等告知承诺审批，不再组织专家评审。

　　以自贸区建设引领产业能级提升

　　5年来，洛阳片区不断加快产业基础高级化、产业链现代化，目前已培育创新平台779家、科技型中小企业623家、高新技术企业375家，拥有“专精特新”企业7家，“小巨人”培育企业8家，“隐形冠军”企业及“隐形冠军”培育企业6家。

　　依托45家孵化载体，洛阳片区拥有在孵企业1822家，占全市八成以上；万人发明专利拥有量119件，是全国平均水平的9倍。

　　以扩大开放“稳外资、稳外贸”

　　5年来，洛阳片区积极鼓励现有外资企业再投资和增资扩股，目前共有外资企业42家，外贸企业142家，累计利用外资23.04亿美元、实现进出口额257.78亿元，分别是挂牌前5.5倍、17.8倍。

　　2021年，洛阳片区实际利用外资5.06亿美元，同比增长7.12%，较挂牌前增长29.74%，占全市15.7%；进出口额达106亿元，同比增长24.7%，是挂牌前的6.8倍，占全市45.6%。

　　下一步，洛阳片区将以高水平建设河南自贸区2.0版为契机，努力打造“创新策源地、开放新高地、风口产业主战场、经济发展增长极”，力争在2022年形成创新案例20个以上，新培育各类创新平台70个以上、高新技术企业85家，推动规模以上企业研发覆盖率超过90%；力争在“十四五”期间，新增市场主体2万家，实现利用外资规模、外贸经济规模翻番，推动片区主导产业产值突破1000亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 汪冰冰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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