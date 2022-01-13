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洛阳这仨企业捐赠12.3万个口罩 助力一线防疫人员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 20:59

　　31日上午，在洛阳市老城区工商联办公室，工作人员忙着为辖区防疫一线单位代表发放口罩，这些口罩是辖区爱心企业捐赠的。眼下，疫情形势严峻复杂，3家爱心企业为一线防疫人员捐赠了12.3万个口罩，价值约8万元。

　　武军是洛阳军卓建筑劳务分包有限公司负责人，办公地点和居住地均在老城区。他说，近期疫情反复，奋战在防疫一线的医护人员和志愿者等群体，为了守护这座城市的安宁整天起早贪黑，很辛苦，他是一名军人，也是一名老党员，想在物资保障方面给予一线防疫人员一些帮助。经过考虑，他出资近8万元购买了10余万个医用一次性口罩和3000个N95口罩。

　　“我们认识的防疫人员有限，自己发放的话效率也低。”武军说，他的公司属于老城区工商联会员企业，平时老城区工商联在帮民营企业办实事解难题、优化营商环境等方面给予了很大帮助，遂决定将这批防疫物资送到老城区工商联，由他们协调发放给医护人员、社区志愿者等一线防疫人员，也希望早日战胜疫情，恢复正常的生产、生活。

　　31日，还有河南乾钧沛德工程管理有限公司和洛阳致和企业管理有限公司两家爱心企业，送来了近2万个医用一次性口罩，也是委托老城区工商联捐赠给一线防疫人员。

　　老城区工商联负责人说，上述3家企业共捐赠了12.3万个口罩，价值约8万元，针对爱心企业的善举表示感谢，充分体现了企业奉献爱心、彰显社会责任与担当、传递社会正能量的良好美德。目前，他们正将这批防疫物资有序发放，尽快分发至各个疫情防控点和辖区卫生院，帮助一线人员抗击疫情。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 许佳宁 石智卫 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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