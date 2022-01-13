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暂停现场祭扫！洛阳市民政局发布最新通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 19:33

　　3月31日下午，记者从洛阳市民政局获悉，鉴于目前洛阳市个别县区出现新冠肺炎确诊病例，当前疫情防控形势严峻复杂，根据河南省疫情防控指挥部办公室《关于加强清明节假期新冠肺炎疫情防控工作的通知》有关要求，为避免清明节期间因人员聚集祭扫引发疫情传播风险，切实保障广大市民群众身体健康和生命安全，现就清明节期间暂停现场祭扫活动有关事项通告如下：

　　一、暂停现场祭扫。从3月31日起，洛阳全市所有公墓、骨灰堂等容易引起群众聚集的殡葬服务机构，暂停现场祭扫活动；暂停组织集体性公祭仪式和安葬等活动。所有祭扫场所(区域)实行封闭式管理。

　　二、倡导绿色祭扫。祭扫贵在心敬意诚，缅怀重在情萦意系。倡议广大市民群众通过居家追思、网络祭扫等方式缅怀先人、慎终追远。洛阳市网上祭扫通道现已开通，群众可以通过洛阳网登录“云祭扫”平台，开展在线祭扫。

　　三、严格责任落实。严格落实各级政府属地责任、民政部门行业指导责任、各公墓主体责任和群众个体责任，扎实做好清明节期间疫情防控工作。对较为分散的农村公益性公墓及历史埋葬点，乡镇(街道)及村(社区)要安排专人负责祭扫活动期间的疫情防控工作，积极做好宣传发动，劝导群众不到现场祭扫。

　　本通告自发布之日起执行。心有思念，也可遥祭。为保障您和他人的健康安全，敬请广大市民理解、支持和配合，坚决遏制疫情蔓延扩散势头。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武 蒋梦蝶)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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