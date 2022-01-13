全省首个！4月1日起洛阳推行“承诺即可准营”

减流程、减材料、减时限，提交承诺书即可准营！4月1日起，洛阳在全省首个推行办理药械经营许可承诺制。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今后，市民办理药品零售企业、三类医疗器械经营(仅限经营隐形眼镜及零售药店器械专区)企业许可证延续业务时，只要合法合规经营且经营条件在许可有效期内未发生变化，作出承诺即可换发新证。

减流程、减材料、减时限，提交承诺书即可准营！4月1日起，洛阳在全省首个推行办理药械经营许可承诺制。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，今后，市民办理药品零售企业、三类医疗器械经营(仅限经营隐形眼镜及零售药店器械专区)企业许可证延续业务时，只要合法合规经营且经营条件在许可有效期内未发生变化，作出承诺即可换发新证。

此前——

市民办理上述《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》换发延续业务时，需要向市场监管部门递交与所申请经营类型相关的十余项材料，申请材料在线审核通过后，由市场监管部门选派核查员进行现场核查，待核查通过后换发新证。

实行承诺制后——

药品零售企业、三类医疗器械经营(仅限经营隐形眼镜及零售药店器械专区)企业许可证到期需要换发新证，只要合法合规经营且经营条件在许可有效期内未发生变化，企业作出承诺后，只需要提供(药品、医疗器械经营)延续申请表、承诺书、市场监管部门出具的现场审核评估报告(通过)，就能办理期满许可证换发事项，无需再按照原流程进行办理，实现“承诺即可准营”。

记者了解到，“承诺即可准营”是洛阳为方便市场主体准营，推行精简行政审批的又一改革举措。市民的申请材料由原来的12项减少为2项，申请填报过程均可通过网络办理，整个流程“只需跑一趟”，办理时限从原来的6个工作日缩短至4个工作日。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将持续深化“放管服效”改革，深入探索破解市场主体准入容易准营难的问题，服务市场主体高质量发展，做好“六稳”“六保”工作，不断激发市场主体活力，确保全年新增市场主体10万户任务目标。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 常晓辉 高娜)