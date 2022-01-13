@洛阳车主，明起油价又涨了

@洛阳车主，下班赶紧去加油！明起油价又要上涨了！今日，国家发展和改革委员会网站发布消息，31日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨均提高110元。

@洛阳车主，下班赶紧去加油！明起油价又要上涨了！今日，国家发展和改革委员会网站发布消息，31日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨均提高110元。 @洛阳车主，下班赶紧去加油！明起油价又要上涨了！今日，国家发展和改革委员会网站发布消息，31日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨均提高110元。具体内容如下： 根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年3月31日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨均提高110元。调整后，各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。 全国平均来看：92号汽油每升上调0.09元；95号汽油每升上调0.09元；0号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花4.5元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。 附：各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格 ⑥