电动三四轮车如何报废、置换？最新最全消息来了！

近日，洛阳印发《洛阳市城市区电动三四轮车报废补贴和新能源车置换工作实施方案的通知》，进一步明确城市区电动三四轮车报废补贴和新能源车置换相关细则。

近日，洛阳印发《洛阳市城市区电动三四轮车报废补贴和新能源车置换工作实施方案的通知》，进一步明确城市区电动三四轮车报废补贴和新能源车置换相关细则。

时间：

自2022年4月1日至12月31日，洛阳对城市区主动淘汰报废的电动三四轮车主给予补贴，鼓励企业回购或置换新能源车辆。

方案：

一、淘汰报废

目前洛阳有3家具备资质的回收拆解公司，分别是中再生洛阳再生资源开发有限公司、洛阳市金收源商贸有限公司、河南百通废旧车回收拆解有限公司。

城市区内三四轮车主凭有效证件、车辆发票、合格证等资料到回收拆解企业对车辆拆解报废。回收拆解企业根据车况对车主给予补贴，并出具回收证明。

车主凭回收证明和个人有效身份证明，在12月31日前到市民之家4楼市公交公司服务窗口或地铁2号线市民之家站办卡窗口领取并填写不购买使用电动三四轮车承诺书后，按个人意愿领取公交乘车卡或地铁卡(电动三轮车按200元等值卡补贴，电动四轮车按500元等值卡补贴)。12月31日以后淘汰的车辆不再享受补贴政策。