洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

关于我市1例新冠肺炎确诊患者和2例新冠肺炎无症状感染者活动轨迹的通报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 15:42

　关于我市1例新冠肺炎确诊患者和
2例新冠肺炎无症状感染者活动轨迹的通报

　　2022年3月30日晚，我市瀍河区发现1例新冠肺炎确诊患者和2例新冠肺炎无症状感染者。现将基本情况通报如下：

　　确诊患者：女，15岁，现居住在瀍河区徽安新城小区，系洛阳市第四十六中学生。

　　3月16日6：30从家到学校上学，途中在“丽应阁包子铺”买早餐(外带)，7：00到洛阳市第四十六中学上课；12：00放学后，由其父亲(无症状感染者2)骑摩托车带其回家；13:50与其父亲(无症状感染者2)一同返校；21：00放学，由其父亲(无症状感染者2)骑摩托车带其回家后未外出。

　　3月17日至24日，活动轨迹与3月16日基本一致。

　　3月25日6：30从家到学校上学，途中在“丽应阁包子铺”买早餐(外带)，21：00放学回家后未外出。当日在学校参加全员核酸检测，结果呈阴性。

　　3月26日6：30从家到学校上学，途中在“丽应阁包子铺”买早餐(外带)，21：00放学回家后未外出。

　　3月27日白天居家未外出，18：00步行到学校上学，21：00放学步行回家后未外出。

　　3月28日6：30到学校上学，21：00放学回家后未外出。

　　3月29日与3月28日行动轨迹基本一致。

　　3月30日6：30到学校上课，途中在“丽应阁包子铺”买早餐(外带)，9:40左右因身体不适由其父亲(无症状感染者2)骑摩托车带至治安街社区卫生服务站就诊，按照社区卫生服务站指导意见，由其父亲(无症状感染者2)带至洛阳市第三人民医院发热门诊就诊，并进行核酸检测；22：30经洛阳市第三人民医院初筛和洛阳市疾控中心复核，核酸检测结果为阳性，经专家组诊断，判定为新冠肺炎确诊患者，由救护车闭环转运至定点医疗机构治疗。

　　无症状感染者1：女，39岁，系确诊患者母亲，在左右领鲜便利店(环城北路店)上班，现居住在瀍河区徽安新城小区。

　　3月16日上午到左右领鲜便利店上班，中午回家，下午继续到左右领鲜便利店上班，下班后居家未外出。上班期间全程佩戴口罩。

　　3月17日至20日，活动轨迹与3月16日基本一致。

　　3月21日上午居家未外出，15:00其母亲驾驶电动三轮车与其一同从徽安新城小区家中出发；15:20两人在大张超市(城根店)购物；15:50从大张超市出发共同前往太康东路乾坤御苑5号楼看望亲友后，返回徽安新城小区家中；18：00和丈夫(无症状感染者2)骑电动车一同前往桑园街与同化街交叉口附近的秦镇米皮青海酿皮餐馆就餐，19:21用餐结束后从饭店返回徽安新城小区家中未外出。

　　3月22日上午居家未外出，16:00步行前往安喜门马道街米莱烫染造型理发店理发，19：21理发完毕后返回家中未外出。

　　3月23日上午居家未外出，12：15步行到北关菜市场买菜后，返回徽安新城小区家中未外出。

　　3月24日上午居家未外出，12：33下楼取快递(快递员当面送达)后，到徽安新城佳选生鲜超市购物后，返回家中未外出。

　　3月25日9：00至11：00，在徽安新城小区参加全员核酸检测，结果呈阴性。其余时间居家未外出。

　　3月26日至27日居家未外出。

　　3月28日上午居家未外出，13：00前往徽安新城小区附近菜鸟驿站取快递后，返回家中未外出。

　　3月29日上午居家未外出，13：00前往徽安新城小区附近菜鸟驿站取快递后，返回家中未外出；17：00从徽安新城小区家中前往北关菜市场买菜后，返回家中未外出。

　　3月30日居家未外出。

　　3月31日6：00，经洛阳市第三人民医院初筛和洛阳市疾控中心复核，核酸检测结果为阳性，经专家组诊断，判定为新冠肺炎无症状感染者，由救护车闭环转运至定点医疗机构治疗。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳部分城市区进行管控并开展全员核...
  • 今日7时起，洛阳老城区将开展第二轮全...
  • 关于我市1例新冠肺炎确诊患者和2例新...
  • 回归公益属性！洛阳市东方人民医院揭牌
  • 省实验中学洛阳学校正式揭牌 预计6月...
  • 洛阳中心城区50条公交线路暂停运营或调整
  • 洛阳交运发布重要通知：这些车辆全部停运
  • 瀍河区、洛龙区、西工区、涧西区影院...
  • 洛阳与俄罗斯友城陶里亚蒂市举行友好...
  • 电动三四轮车如何报废、置换？最新最...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    洛阳单体最大跨河供热...
    中国国花园：牡丹初放...
    老城区：加快推进老年...
    中国一拖：抓紧生产 产...
    精彩热帖

    海棠花

    春日洛浦

    芳容初露

    娇媚的西府海棠
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605