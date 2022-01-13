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3分钟生死救援！男子连闯红灯送幼童就医
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 15:07

　　“救命啊，有没有人啊，快来救救我的孩子！”3月23日晚10点50分，国网洛阳供电公司员工韩啸旭在加班后开车回家，刚出单位不远，就看到路边一位女士，正抱着四岁幼童急声求救。

　　此时他的车刚到达红绿灯口，从后视镜看到女士惊慌失措的模样，韩啸旭没有任何犹豫，立马倒车返回。

　　韩啸旭走近一看，幼童已经面色青紫，接近窒息！“他被卡、卡住气管了！”女士的声音带着哭腔，浑身发抖，抱着孩子的手几乎不稳。

　　“走！去医院！”韩啸旭二话没说，将母子送上车后火速赶往最近的洛阳市中心医院。

　　就在途经第一个红绿灯时，坐在后排的孩子呼吸越发困难，孩子的母亲紧张地哭了起来。万分火急的时刻，韩啸旭深吸一口气，打开双闪，踩油门提速，同时高度警惕两边车辆及行人，加速通过红灯。

　　“生命至上！”韩啸旭全神贯注，在保证安全的情况下，一路连闯三个红灯，在最后一个禁止掉头的路口强行掉头。

　　原本近10分钟的路程，仅仅3分钟，韩啸旭带着这对母子，以寻常不可能达到的速度来到了医院急诊室门口。

　　女士抱着孩子连忙冲进急诊室，韩啸旭站在医院静候，直到听到孩子顺利就诊的消息，这才长舒一口气，悄然离去。

　　连闯红灯、超速、强行掉头，韩啸旭将面临交通处罚。对此，交警称，若当时情况紧急来不及致电报备，事后可出具相关证明，由工作人员核实后一般不会进行处罚。

　　医生表示，幸亏孩子及时送到，得以化险为夷。（李帅 王占波）④
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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