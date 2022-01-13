紧急提醒！接到洛阳警方流调来电，请务必接听

今日，平安洛阳微信公众号发布消息，近期，会有一些群众接到公安机关流调工作的来电，当您接到电话时，请不要反感、请不要惊慌，因为这是有关疫情的电话随访，是在做涉疫情况的初筛。

今日，平安洛阳微信公众号发布消息，近期，会有一些群众接到公安机关流调工作的来电，当您接到电话时，请不要反感、请不要惊慌，因为这是有关疫情的电话随访，是在做涉疫情况的初筛。

公安全体民警辅警正在争分夺秒开展电话随访工作，可能您接的是普通的手机号码，那是因为访问工作量巨大，工作人员用自己的电话向您拨打。

洛阳警方提醒：请接到电话的群众，真实、准确、及时报告随访信息，尽量减少因解释工作而浪费的时间，尽早排查一切安全隐患。

这项工作在疫情防控中有什么作用？公众应该如何配合呢？接下来带你一图了解！

如果您接到随访电话，请一定要积极配合，务必提供准确信息。故意隐瞒情况，将承担相关法律责任！⑥