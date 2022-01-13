清明“云祭扫”，用指尖传递思念

“爸爸，我将永远怀念您。”清明节前夕，由于上海疫情防控形势严峻，隔离在沪的洛阳人张兵(化名)在手机上打开洛阳“云祭扫”平台，选择了祭祀陵园，献上香烛、鲜花，并发布留言，寄托对父亲的思念。他表示：“想回去给父亲扫墓，但因为疫情无法实现，还好有洛阳‘云祭扫’平台，让我略感慰藉。”

“爸爸，我将永远怀念您。”清明节前夕，由于上海疫情防控形势严峻，隔离在沪的洛阳人张兵(化名)在手机上打开洛阳“云祭扫”平台，选择了祭祀陵园，献上香烛、鲜花，并发布留言，寄托对父亲的思念。他表示：“想回去给父亲扫墓，但因为疫情无法实现，还好有洛阳‘云祭扫’平台，让我略感慰藉。”

疫情当下，安全第一。清明时节，为有效避免扎堆聚集引起的交叉感染，各地纷纷推出以远程互联网为载体的“代客祭扫”“远程祭扫”等“云祭扫”方式。由洛阳市民政局指导、洛阳网设计研发的洛阳“云祭扫”平台，涵盖了洛阳16家陵园墓地，祭扫者选择进入后，输入逝者姓名，可以点烛、上香，敬献鲜花、水果、干果、熟食等贡品，进行在线祭拜。同时，平台含有留言功能，可供祭扫者寄托思念之情。除个人祭扫外，祭扫者也可以将链接分享给亲朋好友，实现家庭“云祭扫”。

文明祭祀，缅怀亲友，让我们一起在云端寄托思念，用指尖传递思念。(洛报融媒·洛阳网见习记者 杨婷艳)