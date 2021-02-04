2月洛阳这些企业和品牌被投诉较多 涉及康搏健身、大张……

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布2月消费维权报告，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报15636起，其中受理投诉3755起，共为消费者挽回经济损失140.14万元；受理举报703起，案值59万余元。

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布2月消费维权报告，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报15636起，其中受理投诉3755起，共为消费者挽回经济损失140.14万元；受理举报703起，案值59万余元。

具体来说，受理商品消费类投诉1967起，占投诉总量的52%。其中，涉及一般食品的质量问题492起，涉及药品质量问题229起，涉及服装、鞋帽质量三包问题197起，涉及交通工具181起，涉及家居用品的售后三包问题132起，涉及其他商品类投诉问题736起。

受理服务消费类投诉1788起，占投诉总量的48%。其中，涉及普通商品销售服务问题821起，涉及餐饮店和宾馆服务问题261起，涉及美容美发洗浴服务问题117起，涉及文化、娱乐、体育服务问题114起，涉及电信服务问题113起，涉及其他服务类投诉问题362起。受理举报703起，主要集中在广告违法行为、食品质量违法行为、侵害消费者权益违法行为、产品质量违法行为及价格违法行为等。

与此同时，该中心发布2月洛阳市场被投诉较多的企业和品牌名单。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅)