洛阳中心城区50条公交线路暂停运营或调整

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，目前，洛阳中心城区有50条公交线路暂停运营或调整。

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，目前，洛阳中心城区有50条公交线路暂停运营或调整。 刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，目前，洛阳中心城区有50条公交线路暂停运营或调整。 101路、8路、21路：在定鼎路应天门掉头 26路、49路、65路、93路、59路、45路：发车地点由西关改为中州路定鼎大道口 56路：在应天门掉头 107路：去程在驾鸡沟掉头 109路：去程在应天门掉头 7路、20路、30路、79路、41路、48路、5路、42路、47路、74路、V19路、206路、3路、4路、9路、10路、16路、17路、18路、19路、22路、23路、34路、36路、53路、57路、58路、76路、86路、87路、90路、106路、v8路、v7路、v13路、v18路、D58路、便民6号线临时停运。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲)