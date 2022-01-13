洛阳交运发布重要通知：这些车辆全部停运

刚刚，洛阳交运微信公众号发布通知，因疫情影响，目前部分客运班线暂停营运。 刚刚，洛阳交运微信公众号发布通知，因疫情影响，目前部分客运班线暂停营运，具体情况如下： 关于暂停客运班线紧急通告 广大旅客朋友们： 2022年3月30日晚，我市瀍河区发现1例新冠肺炎确诊患者和2例新冠肺炎无症状感染者。为切实保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，依据相关法律法规和疫情防控有关规定，经专家组综合分析研判疫情发展形势，现将我市瀍河区和老城区的部分区域划定为封控区、管控区、防范区。因疫情影响，目前洛阳交运集团客运班线停班情况如下： 一分公司：郸城、新密、许昌、周口、长葛、鄢陵、鹿邑、太康、宜路镇、沈丘、阜阳、临泉、洛阳至济源城际公交、漯河 二分公司：河间、垣曲、运城、河津、离石、临汾、濮阳、南乐、长垣、安阳、林州、焦作、新乡、滑县、台前、原阳、西安、侯马、灵宝、温县、孟州、渑池990、孟州935、博爱930、温县937 三分公司：宜昌、襄樊、老河口、南阳、南召、新野、西峡、新县、光山、淮滨、驻马店、平舆、鲁山、新蔡、平顶山、寺坡、叶县、卢氏、唐河、内乡、镇平、信阳、汝南、郏县、登封、固始、上蔡、妙水、孙都、仓头、蔡店、正阳、商城 四分公司：潍坊、北京、淄博、南京、临沂、太原、济宁、晋城、长治、永城、夏邑、柘城、宁陵、杞县、通许、开封、新郑、白云山、秋扒、重渡沟、白杨 六分公司：366、307 七分公司：367 孟津分公司：郑州、301、302、305、孟津至平乐、陆村、孟津至元庄、白鹤、麻屯、南达宿、宁嘴、柿林、河清、大柿树、黄鹿山、麻屯至聂屯、马屯至光华、马屯至李家岭、闫凹—朝阳、闫凹—后营、孟津—任庄、孟津—小崔沟、孟津—苇园、孟津—南达宿、孟津—桐树凹 偃师分公司：郑州、沈丘、新乡、801、805、807 吉利分公司：996、997、998 宜阳分公司：郑州、义马、渑池、新安矿 伊川分公司：郑州、郑州定制客运、白杨、江左、偃师 新安分公司：郑州、温县、义马、栾川、马头、720 汝阳分公司：郑州 洛宁分公司：西安、郑州、三门峡、灵宝、卢氏、义马、洛宁至洛阳定制客运、洛宁至龙门高铁站 嵩县分公司：郑州、开封、洛宁、汝阳、栾川、南阳、三门峡、嵩县至洛阳定制客运 ⑥