洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳交运发布重要通知：这些车辆全部停运
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交运 2022.03.31 12:18

　　刚刚，洛阳交运微信公众号发布通知，因疫情影响，目前部分客运班线暂停营运，具体情况如下：

关于暂停客运班线紧急通告

　　广大旅客朋友们：

　　2022年3月30日晚，我市瀍河区发现1例新冠肺炎确诊患者和2例新冠肺炎无症状感染者。为切实保障人民群众生命安全和身体健康，快速有效阻断疫情扩散，依据相关法律法规和疫情防控有关规定，经专家组综合分析研判疫情发展形势，现将我市瀍河区和老城区的部分区域划定为封控区、管控区、防范区。因疫情影响，目前洛阳交运集团客运班线停班情况如下：

　　一分公司：郸城、新密、许昌、周口、长葛、鄢陵、鹿邑、太康、宜路镇、沈丘、阜阳、临泉、洛阳至济源城际公交、漯河

　　二分公司：河间、垣曲、运城、河津、离石、临汾、濮阳、南乐、长垣、安阳、林州、焦作、新乡、滑县、台前、原阳、西安、侯马、灵宝、温县、孟州、渑池990、孟州935、博爱930、温县937

　　三分公司：宜昌、襄樊、老河口、南阳、南召、新野、西峡、新县、光山、淮滨、驻马店、平舆、鲁山、新蔡、平顶山、寺坡、叶县、卢氏、唐河、内乡、镇平、信阳、汝南、郏县、登封、固始、上蔡、妙水、孙都、仓头、蔡店、正阳、商城

　　四分公司：潍坊、北京、淄博、南京、临沂、太原、济宁、晋城、长治、永城、夏邑、柘城、宁陵、杞县、通许、开封、新郑、白云山、秋扒、重渡沟、白杨

　　六分公司：366、307

　　七分公司：367

　　孟津分公司：郑州、301、302、305、孟津至平乐、陆村、孟津至元庄、白鹤、麻屯、南达宿、宁嘴、柿林、河清、大柿树、黄鹿山、麻屯至聂屯、马屯至光华、马屯至李家岭、闫凹—朝阳、闫凹—后营、孟津—任庄、孟津—小崔沟、孟津—苇园、孟津—南达宿、孟津—桐树凹

　　偃师分公司：郑州、沈丘、新乡、801、805、807

　　吉利分公司：996、997、998

　　宜阳分公司：郑州、义马、渑池、新安矿

　　伊川分公司：郑州、郑州定制客运、白杨、江左、偃师

　　新安分公司：郑州、温县、义马、栾川、马头、720

　　汝阳分公司：郑州

　　洛宁分公司：西安、郑州、三门峡、灵宝、卢氏、义马、洛宁至洛阳定制客运、洛宁至龙门高铁站

　　嵩县分公司：郑州、开封、洛宁、汝阳、栾川、南阳、三门峡、嵩县至洛阳定制客运 ⑥
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
    待云开疫散，孟津“伯乐”邀您到这儿转转
        邙山是洛阳悠久历史的一个缩影，在这里，随便拎出一个村落，都有一段响当当的历史，比如孟津的伯乐村。
  • ·读千古奇才传说，赴云梦探寻遗迹
  • ·除了安乐窝，您是否听过邵雍的这些传说
  • ·程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳部分城市区进行管控并开展全员核...
  • 今日7时起，洛阳老城区将开展第二轮全...
  • 非必要不远游、非必要不返洛！洛阳疾...
  • 工作“996”“白加黑”，还不给加班费...
  • 洛阳中心城区6条公交线路将延长运营时间
  • 省实验中学洛阳学校正式揭牌 预计6月...
  • 回归公益属性！洛阳市东方人民医院揭牌
  • 洛阳多部门联合发布相关通告 禁止生产...
  • 江凌到新安县调研产业发展工作
  • 洛阳市相关部门发布2022年清明节文明...
    		•
    百姓呼声
    白马寺、玄奘寺风景日戳是否可以正常加盖
    网友咨询：我市支持自己上传身份证照片吗
    精彩图片
    洛阳单体最大跨河供热...
    中国国花园：牡丹初放...
    老城区：加快推进老年...
    中国一拖：抓紧生产 产...
    精彩热帖

    海棠花

    春日洛浦

    芳容初露

    娇媚的西府海棠
    /玩车漫记（上）
    /【光影瞬间】海棠花开正鲜艳 鸟儿也把高枝
    /【石子之眼】雨后......
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605