好消息！洛阳这些爱心单位和个人受表彰

今天是3月最后一天，洛阳市“红丝带关爱两癌女性”主题公益活动进入尾声。

今天是3月最后一天，洛阳市“红丝带关爱两癌女性”主题公益活动进入尾声。今天上午，记者从洛阳市慈善总会获悉，洛阳市卫健委、洛阳市妇联、洛阳市慈善总会联合对此次活动中涌现出的先进典型予以通报表彰。

3月3日，结合腾讯公益基金会推出的“主题小红花日配捐”活动，洛阳市卫健委、洛阳市妇联、洛阳市慈善总会联合启动了洛阳市“红丝带关爱两癌女性”主题公益活动。同时，积极动员爱心企业和个人在3月7日至9日积极参与募捐，获得腾讯公益的随机金额配捐，为洛阳“两癌”困难女性更多地募集公益善款。

截至目前，“红丝带关爱两癌女性”主题公益活动已取得成效，并涌现出一批先进单位和个人。活动主办方决定，对涧西区残联、涧西区卫健委、涧西区慈善会等60家单位，朱贺、杨方方、许培等76名同志予以通报表彰。

洛阳市慈善总会副会长贾海修表示，在此次活动中，涧西区高度重视、精心组织，主要领导亲自部署发动，提前宣传营造氛围，组建了73个团队积极捐款，全区社会各界群众踊跃参加奉献爱心。截至3月11日，全区就有5789人参与，筹集68518元爱心善款，位居全市第一。

“涧西区的工作经验值得在全市推广。”贾海修说，希望各县区在4月“关爱自闭症儿童”公益活动中积极响应，为洛阳自闭症儿童募集更多爱心善款和腾讯公益配捐，帮助自闭症儿童打开心灵之窗。