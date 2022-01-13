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“局区会商”：推动打造引领洛阳创新发展“主引擎”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 15:07

　　30日下午，聚焦支持伊滨区创新驱动发展，洛阳市科技局和伊滨区管委会举行局区工作会商会议，双方围绕四个方面建立局区工作会商机制，通过定期开展沟通协商，协调解决伊滨区重大科技需求，加速打造引领洛阳创新发展“主引擎”。

　　共同推进科技产业新城建设方面

　　洛阳市科技局将支持伊滨区积极开展科技体制机制改革，构建完善创新生态体系，培育创新型企业和产业集群，建设一批科技园区和特色园区；整合各类科技资源要素，前瞻布局未来产业和战略新兴产业，聚力打造国家区域科技创新中心主要承载区。

　　共同推动创新主体平台扩量提质方面

　　洛阳市科技局将支持伊滨区深入实施创新型企业梯次培育计划，加大创新主体培育力度；支持伊滨区在优势领域建设重点实验室、工程技术研究中心、科技产业社区等，推动创新平台载体量质齐升。

　　共同推动创新人才集聚方面

　　洛阳市科技局将支持伊滨区积极争取“河洛英才计划”和“百名科技人才入企”等各类引才政策，大力引进培育高层次人才(团队)，引建一批科学家工作室、院士工作站，指导帮助企业柔性引进科技创新人才。

　　共同促进科技成果转移转化方面

　　洛阳市科技局将支持伊滨区布局建设一批中试基地和技术转移示范机构，引建成果转化综合服务平台；链接高端创新资源，引进风投创投基金，集聚优质产业项目，推动高质量科技成果在伊滨区转化。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王亚丽)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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