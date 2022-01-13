新安县懈寺村实现首次集体分红

“村里给大家分钱，还真是头一次！”30日，在洛阳市新安县南李村镇懈寺村的党建广场前，村民陈阳阳和邻居谈及前几天的“分红大会”，依然沉浸在喜悦中。

“村里给大家分钱，还真是头一次！”30日，在洛阳市新安县南李村镇懈寺村的党建广场前，村民陈阳阳和邻居谈及前几天的“分红大会”，依然沉浸在喜悦中。

几天前，懈寺村集体经济合作社股东分红大会在该村党建广场举行，全村232户村民代表现场领到了“分红”。这是懈寺村的首次分红，当天，陈阳阳领到400元。

“经合作社股东会商议，此次我们共拿出5万元给村民分红。”懈寺村党支部书记李根龙说，预计到今年年底，分红金额将达到20万元，未来村民们将享受更大的福利。

以前，村民们吃水都成问题，村里也缺少像样的道路。随着集体经济壮大，村子不光解决了吃水、出行难题，家家户户都开上了车，还能拿到分红。改善的还有环境，村民社区公园、福寿居、党建广场、文化广场等设施逐渐完善，村民们得到了实实在在的实惠。