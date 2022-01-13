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瀍河区“三基齐抓”完善基层治理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 15:07

　　“我的老伴儿走丢了，快帮帮我吧！”近日，家住洛阳市瀍河区杨文社区的一位老人满头大汗地跑到社区邻里中心，急切地向网格员高梦凡求助。

　　得知情况后，高梦凡一边安慰老人，指导其家人去派出所报案，查看监控；一边紧急吹哨，呼叫网格长、专职网格员等人员开展拉网式网格巡查，通过“线上＋线下”的方式发动周边社区工作人员及热心群众帮忙寻找老人。

　　随后，杨文街道5个社区的2万多名党员群众都在“共建美丽新瀍河”四级微信群上收到了求助信息，一条条线索向网格汇聚。在多方努力之下，民警在小马村找到了老人的老伴儿，并将其安全送回。

　　这是瀍河区探索“三基齐抓”模式的一个缩影。自“能力作风建设年”活动开展以来，瀍河区把基层党建、基层治理、基层创建有机结合，以“三基齐抓”为突破口，抓线下、强线上，发挥党建“双线作用”，推动基层党建与基层治理的深度融合。

　　抓线下，创新“三基齐抓”基层管理体系，建强乡(街道)、社区、网格三级基层治理格局，做实“网格长+专职网格员+网格警+义务网格员”三级网格全覆盖服务网络，充分发挥全区网格的“一线信息员、一线服务员”作用，构建“社区有网格、网格有人员、人员有职责”的党建引领基层社会治理新模式。

　　强线上，健全“7+X”党群联系的组织体系，利用“区委+乡街道党工委+社区党组织+小区党支部+楼栋党小组+骨干党员+普通党员”7级组织架构，整合建立四级“共建美丽新瀍河”微信群，完善线上“党员+群众”的智治体系，形成高效传达、高效办结、高效反馈的工作机制。

　　截至目前，瀍河区的194个网格内构建了7+X党群联系的组织体系，建立了722个区、乡(街道)、社区、网格四级“共建美丽新瀍河”微信群，完善线上覆盖6.4万余名“党员+群众”的智治体系，辐射带动约25万居民。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 曾东）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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