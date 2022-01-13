洛阳五名高中生入选2019级河南省普通高中优秀毕业生名单

记者30日从洛阳市教育局获悉，河南省教育厅发布了2019级河南省普通高中优秀毕业生名单。洛阳市的五名高中毕业生榜上有名。

记者30日从洛阳市教育局获悉，河南省教育厅发布了2019级河南省普通高中优秀毕业生名单。洛阳市的五名高中毕业生榜上有名。 记者30日从洛阳市教育局获悉，河南省教育厅发布了2019级河南省普通高中优秀毕业生名单。洛阳市的五名高中毕业生榜上有名。 洛阳市入选2019级河南省普通高中优秀毕业生名单的有： 赵宸一 洛阳市第一高级中学 刘子睿 河南科技大学附属高级中学 黄逸鹤 新安县第一高级中学 胡英杰 洛宁县第一高级中学 李静远 偃师高级中学 （洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）