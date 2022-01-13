洛阳五名高中生入选2019级河南省普通高中优秀毕业生名单

记者30日从洛阳市教育局获悉，河南省教育厅发布了2019级河南省普通高中优秀毕业生名单。洛阳市的五名高中毕业生榜上有名。
记者30日从洛阳市教育局获悉，河南省教育厅发布了2019级河南省普通高中优秀毕业生名单。洛阳市的五名高中毕业生榜上有名。
记者30日从洛阳市教育局获悉，河南省教育厅发布了2019级河南省普通高中优秀毕业生名单。洛阳市的五名高中毕业生榜上有名。
洛阳市入选2019级河南省普通高中优秀毕业生名单的有：
赵宸一 洛阳市第一高级中学
刘子睿 河南科技大学附属高级中学
黄逸鹤 新安县第一高级中学
胡英杰 洛宁县第一高级中学
李静远 偃师高级中学
（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）
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