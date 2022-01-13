明起，老旧小区改造可申请提取公积金

昨日，记者从市住房公积金管理中心获悉，从4月1日起，《住房公积金支持城镇老旧小区改造提取办法》开始实施，全市住房公积金服务网点可办理老旧小区改造公积金提取业务。目前，在受理范围内的老旧小区名单已经确定，符合条件的自住住房居民可办理此项业务。

昨日，记者从市住房公积金管理中心获悉，从4月1日起，《住房公积金支持城镇老旧小区改造提取办法》开始实施，全市住房公积金服务网点可办理老旧小区改造公积金提取业务。目前，在受理范围内的老旧小区名单已经确定，符合条件的自住住房居民可办理此项业务。

相关部门就一些热点问题进行了解答。

全市哪些老旧小区纳入受理范围，如何查询？

房屋须为已纳入洛阳市城镇老旧小区改造项目清单库的自住住房。目前，包括县域在内，全市有2072个老旧小区在清单库内，市住房公积金管理中心将于近期在其官网公布详细名单，市民可登录查询。

需要提醒的是，自住住房内的供气、供热设施建设须已完成，且居民已支付改造(安装)费用。

适用该办法的提取情形有哪些？

主要包括燃气入户和管线改造产生的个人支付费用，暖气入户和因管线整体老化改造产生的个人支付费用。

所在小区名称与清单库中名称不一致，如何处理？

若申办材料中的小区名称与清单库中的名称不一致，由市住房公积金管理中心业务窗口负责向市、县牵头责任单位或热力(燃气)施工单位核实。符合提取条件的应准予提取，不予受理的应依法告知原因。

提取申请人提供虚假材料骗提、套取住房公积金的，如何处理？

根据相关规定，同一提取申请人多次虚假变更婚姻关系参与提取，或提供虚假户口簿、结婚证等申办材料骗提、套取住房公积金的，市住房公积金管理中心将向其所在工作单位、有关纪检监察和组织人事部门通报其情况；责令其限期退回资金；取消其3年至5年内提取住房公积金和申请住房公积金个人住房贷款的资格；将其行为信息纳入征信系统，实施联合惩戒。

对涉嫌伪造及使用虚假发票、不动产权证书、结婚证等申办材料的组织或个人，移交公安机关，依法惩治。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 王珂)