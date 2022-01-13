@洛阳高三学生！高招国家、高校、地方专项计划启动

昨日，记者从市招生考试中心获悉，我省2022年重点高校招生专项计划启动，继续实施重点高校招生国家、高校、地方3个专项计划。符合条件的高三学生抓紧准备相关资料，按要求申报。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，我省2022年重点高校招生专项计划启动，继续实施重点高校招生国家、高校、地方3个专项计划。符合条件的高三学生抓紧准备相关资料，按要求申报。

申报条件

▲国家专项计划

实施区域为国家划定的38个县，涉及我市栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县、宜阳县5个县的考生。

考生须同时具备下列条件：本人具有实施区域当地连续3年以上户籍，其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍；本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读；已参加2022年统一高考报名且通过报名资格审核。

▲高校专项计划

实施区域共53个县，涉及我市栾川县、嵩县、洛宁县、汝阳县、宜阳县、伊川县6个县的考生。

考生须同时具备下列条件：本人及其父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村，本人具有当地连续3年以上户籍；本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读；已参加2022年统一高考报名且通过报名资格审核。

▲地方专项计划

实施区域为我省所有农村考生。

考生须同时具备下列条件：本人及其父亲或母亲或法定监护人户籍地在我省的农村；已参加2022年统一高考报名且通过报名资格审核。